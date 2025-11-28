ACTUALIZA 1 - Más del 70% de la flota de la aerolínea Avianca quedará en tierra por notificación de Airbus

(Actualiza con detalles)

BOGOTÁ, 28 nov (Reuters) - La aerolínea colombiana Avianca anunció el viernes que más del 70% de su flota de aviones quedará en tierra como consecuencia de la notificación del fabricante Airbus para una actualización urgente del software de las aeronaves de la familia A320, lo que afectará sus operaciones en los próximos 10 días.

"Si bien la aerolínea comenzará de inmediato a trabajar en las modificaciones requeridas por el fabricante, inevitablemente se presentarán disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días", dijo la empresa en un comunicado.

Avianca informó que cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre inclusive, para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles.

Airbus dijo que ordenó un cambio inmediato de software en "un número significativo" de sus aviones más vendidos de la familia A320, en una medida que, según fuentes del sector, afectaría a unas 6.000 aeronaves, es decir, a más de la mitad de la flota mundial.

El cambio debe llevarse a cabo antes del siguiente vuelo rutinario, según un boletín enviado a las aerolíneas al que tuvo acceso Reuters, amenazando con cancelaciones o retrasos durante uno de los fines de semana de mayor actividad de viajes del año en Estados Unidos y más allá.

Airbus aseguró en un comunicado que un incidente reciente con un avión de la familia A320 había revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

Unos 3.000 aviones de la familia A320 estaban en el aire en todo el mundo poco después del anuncio de Airbus.

Avianca, con más de 105 años de operación en Colombia, compone el grupo de aerolíneas líder en este país, Ecuador y Centroamérica.

La empresa tiene una de las operaciones aéreas más grandes de América Latina con más de 150 rutas, más de 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus A320 y Boeing 787 Dreamliner, que conectan con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa. (Reporte de Luis Jaime Acosta)