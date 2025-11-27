ACTUALIZA 1-Mercado argentino opera tranquilo frente a fuerte absorción de liquidez y feriado en EE. UU.

(Actualiza mercados, agrega detalles y citas)

BUENOS AIRES, 27 nov (Reuters) - Los negocios financieros de Argentina se movían con signos de tranquilidad el jueves en medio de una menor liquidez producto de un feriado en Estados Unidos, un día después que el Tesoro nacional absorbiera una importante masa de dinero en la última licitación mensual de títulos domésticos.

Las plazas estadounidenses permanecían inactivas por la celebración de "Acción de Gracias", lo que quitaba circulante por la falta de referencias desde Wall Street.

El peso mayorista pasaba a apreciarse un 0,45% a 1.447 por cada dólar a las 1505 GMT, sin presión de intervención desde el banco central (BCRA) que ubicaba su punta vendedora en la banda de flotación a 1.509,48 unidades.

"El dólar oficial acumuló en apenas unas ruedas un salto cercano a los 60 pesos y dio vuelta la baja que había registrado durante noviembre en el mercado mayorista, en un contexto marcado por nuevas reducciones de tasas y crecientes tensiones financieras", dijo Wise Capital.

El Tesoro argentino adjudicó el miércoles títulos por 13,99 billones de pesos en efectivo (unos US$9.634 millones) en una licitación de deuda para cubrir vencimientos, con una renovación (rollover) que alcanzó al 96,48%. La operatoria consistió en la colocación de ocho títulos en pesos y dos ajustados por tipo de cambio (dólar link).

"La demanda de cobertura, sea inflación o dólar, recibió poco interés; en línea con lo esperado", sintetizó Eric Ritondale, economista de la correduría Puente.

Mientras tanto, el índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 0,98%, en momentos donde hay plazas que depuran precios luego que el mercado trepara hasta un 80% desde inicio de octubre al consolidarse el Gobierno libertario en elecciones de medio término.

Por su parte, los bonos públicos extrabursátiles no arrojaban valores referenciales en sus paridades dado el feriado en Estados Unidos, dijeron operadores.

La licitación de la víspera "dejó algunas señales sobre el futuro de la política financiera/monetaria. El Tesoro pagó tasas apenas superiores a las de mercado (...) mientras que los bonos con 'CER' (atados a inflación) salieron casi exactamente en su nivel teórico", remarcó el agente de liquidación y compensación Max Capital.

Agregó que "la falta de una concesión mayor sugiere que el Tesoro esta satisfecho con el nivel de tasas, y prefirió mantenerlo bajo la premisa de que cualquier expansión es una manifestación de mayor 'demanda de dinero'".

El presidente Javier Milei está comprometido a desregular la tercera economía de Latinoamérica, con proyectos legislativos que abarcan lo laboral y lo tributario, entre otras medidas.

Analistas prevén que el Gobierno podrá retornar a los mercados internacionales de crédito cuando el riesgo país baje de los 500 puntos básicos, frente a la franja de entre 600 y 650 en la que se mueve actualmente.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)