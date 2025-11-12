ACTUALIZA 1- Mercados argentinos se mantienen en positivo a la espera de dato inflacionario

(Actualiza valores de mercado y agrega información)

BUENOS AIRES, 12 nov (Reuters) - Las acciones y los bonos de Argentina subían el miércoles a la espera del dato inflacionario de octubre en medio de un mejor clima inversor luego de que el presidente libertario Javier Milei obtuviera un buen resultado en las recientes elecciones legislativas.

Analistas consultados por Reuters estimaron una inflación del 2,2% para el décimo mes del año, frente al 2,1% del mes anterior.

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires mejoraba un 1,37% hacia las 1510 GMT, afianzando la escalada del 69,31% registrada en octubre tras los comicios.

Por su parte, los bonos soberanos en el segmento extrabursátil mejoraban un 0,5% liderados por las mejoras registradas en las emisiones dolarizadas. El riesgo país argentino se mantenía por debajo de las 600 unidades.

"El sostenido ritmo de compresión del riesgo país, ya por debajo de los 600 puntos básicos, viene generando positivas expectativas respecto a un regreso a los mercados internacionales de deuda, un hito que sería crucial en términos de necesidades financieras", dijo el economista Gustavo Ber.

En la plaza cambiaria, el peso mayorista se apreciaba un 1,43% a 1.395 unidades por dólar, manteniéndose dentro de la banda de flotación de 931,75 y 1.501,49 pesos por dólar fijada para este miércoles.

"El claro triunfo oficialista despejó muchas de las dudas acerca de su gobernabilidad futura y dejó un escenario mucho más optimista de cara a futuro", dijo Capital Markets Argentina.

"De todas formas, las próximas medidas a anunciar por el Gobierno, así como su capacidad de negociar las nuevas reformas con el Congreso, serán claves para poder mantener al mercado en este supuesto positivo", añadió.

Esta semana, el ministro de Economía Luis Caputo dijo a inversores en Nueva York que el país planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas de divisas, incluso mientras el peso cotiza dentro de su banda de fluctuación.

Los negocios a futuro del peso se apreciaban a niveles de 1.442 unidades por dólar para la liquidación a fin de año y a 1.610,5 para junio de 2026.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)