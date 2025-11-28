ACTUALIZA 1-Mercados mundiales de futuros reabren tras interrupción de horas en la bolsa CME

(Actualiza con la reapertura de mercados de futuros. Cambia redacción, agrega detalles, firma de autores y LONDRES a procedencia)

Por Amanda Cooper y Ankur Banerjee

SINGAPUR/LONDRES, 28 nov (Reuters) - Los mercados mundiales de futuros se sumieron el viernes en el caos durante varias horas después de que CME Group, el mayor operador bursátil del mundo, sufrió una de las interrupciones más largas en años, paralizando la negociación de acciones, bonos, materias primas y divisas.

A las 13:35 GMT, la negociación de divisas, futuros de acciones y bonos, así como de otros productos, se había reanudado, tras haber estado detenida durante más de 11 horas, según datos de LSEG.

CME achacó el corte a un problema de refrigeración en los centros de datos de CyrusOne, que dijo que sus instalaciones en el área de Chicago habían afectado a los servicios para clientes como CME.

La interrupción detuvo la negociación de los principales pares de divisas en la plataforma EBS de CME, así como los futuros de referencia del crudo West Texas Intermediate, Nasdaq 100, Nikkei, el aceite de palma y el oro, según datos de LSEG.

Los volúmenes de negociación se han reducido esta semana por la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos y, con los operadores intentando cerrar posiciones por fin de mes, existía el riesgo de que la volatilidad aumentara bruscamente más adelante, según agentes en el mercado.

"Es un ojo morado para la CME y probablemente un recordatorio tardío de la importancia de la estructura del mercado y de lo interconectados que están todos", dijo Ben Laidler, jefe de estrategia de renta variable de Bradesco BBI.

Los futuros son un pilar de los mercados financieros y los usan operadores, especuladores y empresas que desean cubrir o mantener posiciones en una amplia gama de activos subyacentes. Sin estos y otros instrumentos, los intermediarios se quedaron a ciegas y muchos se mostraron reacios a negociar contratos sin precios en directo.

"Más allá del riesgo inmediato de que los operadores no puedan cerrar posiciones y de los costos potenciales derivados, el incidente suscita preocupaciones más amplias sobre la fiabilidad", dijo Axel Rudolph, analista técnico senior de la plataforma de negociación IG.

Algunos corredores de bolsa europeos dijeron a primera hora del día que no habían podido ofrecer productos de determinados contratos de futuros.

CME es el mayor operador bursátil por valor de mercado y afirma que ofrece la gama más amplia de productos de referencia, que abarca tasas, renta variable, metales, energía, criptodivisas y agricultura.

El volumen medio diario de derivados fue de 26,3 millones de contratos en octubre, informó CME a principios de este mes. (Reporte de Ankur Banerjee, Tom Westbrook, Rae Wee y Florence Tan en Singapur. Editado en español por Tomás Cobos y Javier López de Lérida)