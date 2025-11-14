ACTUALIZA 1-Ministra británica Reeves abandona plan de subir impuesto sobre la renta y agita mercados

(Agrega detalles y contexto; añade autor)

Por Andrew MacAskill, Alistair Smout y Kate Holton

LONDRES, 14 nov (Reuters) - La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, no tiene previsto aumentar el impuesto de la renta en los presupuestos de este mes, ante la mejora de las previsiones fiscales, según una fuente, tras un alza previa del costo de endeudamiento por informaciones sobre una marcha atrás en la subida de impuestos.

Se espera que Reeves necesite recaudar decenas de miles de millones de libras esterlinas para cumplir sus objetivos fiscales, y su reciente comentario de que "todos tendremos que contribuir" se consideró que allanaba el camino para que el Gobierno rompiera su principal promesa electoral y subiera las tasas del impuesto sobre la renta.

No obstante, la última ronda de previsiones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, por su sigla en inglés) apuntó a una mejora de las perspectivas fiscales, dijeron dos fuentes, una de las cuales confirmó que el Gobierno no planea subir el impuesto sobre la renta a la luz de esas últimas cifras.

Los precios de la deuda pública británica caían con fuerza, con un alza inicial de los rendimientos de más de 14 puntos básicos en los gilts a 20 y 30 años.

El repunte de los costos de endeudamiento se atenuó más tarde, con un alza de casi 10 puntos básicos en los retornos a las 10:30 GMT, pero seguía en camino de registrar su peor día desde el 2 de julio, cuando una comparecencia entre lágrimas de Reeves en el Parlamento asustó a los inversores.

Los costos de endeudamiento a 10 años -un mejor barómetro de la futura emisión de gilts- subían 8 puntos básicos, al 4,56%, en camino de registrar su mayor avance diario desde el 25 de septiembre.

Un portavoz del Tesoro declinó hacer comentarios sobre la política fiscal. "La ministra presentará un presupuesto que tome las decisiones justas para construir unos cimientos sólidos que aseguren el futuro de Reino Unido", afirmó.

Reeves se había comprometido a hacer más resistentes las finanzas públicas y a dotarse de suficiente margen de maniobra fiscal para soportar las turbulencias de la economía mundial, señaló.

Según el FT, la decisión de cambiar los planes, adoptada esta semana, se comunicó el miércoles a la OBR. El diario citó a personas informadas de los planes revisados, según las cuales Reeves optará por subir una serie de impuestos muy concretos.

Reeves y el primer ministro, Keir Starmer, afirmaron antes de las elecciones del año pasado que no subirían los impuestos a los "trabajadores", incluidos el de la renta, las cotizaciones a la seguridad social y el impuesto sobre el valor añadido.

