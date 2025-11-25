ACTUALIZA 1-Mirada de la Fed vincula alza desempleo EEUU a la actual política monetaria: Fox Business

(Agrega detalles, contexto y citas)

25 nov (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran dijo el martes en una entrevista televisiva que el deterioro del mercado laboral se debe a la configuración del objetivo de las tasas de interés a corto plazo por parte del banco central estadounidense.

"Tenemos que reconocer que la tasa de desempleo ha ido subiendo, y eso es consecuencia de una política monetaria demasiado restrictiva", dijo Miran en una entrevista en Fox Business. "Mi preocupación es que si no seguimos recortando las tasas y lo hacemos a un ritmo razonablemente rápido", la tasa de desempleo seguirá subiendo y "seremos la fuente de continuos aumentos del desempleo, lo que no es bueno".

En la entrevista, Miran, que se encuentra en una controvertida excedencia en el Gobierno del presidente Donald Trump para prestar sus servicios en el banco central, reiteró que está a favor de recortes agresivos de las tasas dado que espera que las presiones inflacionistas -aún elevadas- disminuyan con el tiempo.

Miran no hizo comentarios sobre el tamaño de la acción que le gustaría ver de la Fed en su próxima reunión, pero indicó en la entrevista que "creo que la economía exige grandes recortes de tasas para llevar la política monetaria a la neutralidad".

Los datos de empleo más recientes, correspondientes a septiembre, mostraron que, aunque el aumento de las nóminas fue mayor de lo esperado, la tasa de desempleo subió al 4,4%, desde el 4,3% de agosto.

El Comité Federal de Mercado Abierto deliberará sobre las tasas en su reunión de los días 9 y 10 de diciembre. Los mercados financieros esperan un recorte de un cuarto de punto porcentual desde la actual horquilla del 3,75% y el 4%.

