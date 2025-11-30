ACTUALIZA 1-OPEP+ mantiene estable producción de petróleo del grupo para 2026 y acuerda mecanismo sobre capacidad

(Actualiza con resultado reunión y más informaciones)

LONDRES, 30 nov (Reuters) - Los países de la OPEP+ acordaron mantener las cuotas de producción de petróleo de todo el grupo para 2026 en una reunión celebrada el domingo, así como un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de petróleo de los miembros, dijo la OPEP en un comunicado.

Ocho países de la OPEP+, en una reunión separada el domingo, también adoptaron un acuerdo de principio para mantener una pausa en sus aumentos de producción para el primer trimestre de 2026, dijeron antes una fuente de la OPEP+ y una persona familiarizada con las conversaciones.

La reunión de la OPEP+, que bombea la mitad del petróleo mundial, se produce en un nuevo esfuerzo de Estados Unidos por negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que podría aumentar la oferta de petróleo si se suavizan las sanciones a Rusia. Los ministros han iniciado una serie de reuniones en línea, según dos fuentes.

Si el acuerdo de paz fracasa, Rusia podría ver frenado aún más su suministro por las sanciones. La OPEP+ agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, encabezados por Rusia.

MÁS DE 3.000.000 DE BPD DE RECORTES SIGUEN EN VIGOR El crudo Brent cerró el viernes cerca de los US$63 por barril, una baja de 15% este año.

La OPEP+ ha puesto en pausa el aumento de la producción de petróleo para el primer trimestre de 2026, tras haber liberado unos 2,9 millones de barriles diarios en el mercado desde abril de 2025.

El grupo aún mantiene unos 3,24 millones de barriles diarios de recortes de la producción, que representan alrededor del 3% de la demanda mundial, y la reunión del domingo no los modificó.

La OPEP señaló que el grupo había aprobado un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de sus miembros, que se utilizará para fijar las cuotas de producción a partir de 2027.

La OPEP+ lleva años debatiendo esta cuestión, que ha resultado difícil porque algunos miembros, como los Emiratos Árabes Unidos, han aumentado su capacidad y quieren cuotas más altas.

Otros miembros, como los países africanos, han visto disminuir su capacidad de producción, pero se resisten a recortar las cuotas. Angola abandonó el grupo en 2024 por un desacuerdo sobre sus cuotas de producción.

(Reporte de Ahmad Ghaddar, Alex Lawler y Olesya Astakhova, edición de Tomasz Janowski)