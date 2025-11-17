ACTUALIZA 1-Perú dice nueva exención arancelaria estadounidense incluye a 10.000 productos agrícolas

LIMA, 17 nov (Reuters) - La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Teresa Mera, dijo el lunes que la nueva exención arancelaria de Estados Unidos incluye a unos 100 productos de la canasta agroexportadora del país, que ahora podrán ingresar "sin pagar aranceles" a ese mercado.

Mera, en un comunicado del ministerio, sostuvo que entre los productos incluidos destacan la palta y el café, así como mango, limón, naranja, jengibre y jugos de frutas, entre otros, y que el año pasado se exportaron por unos 1.200 millones de dólares, un 24% de todo lo enviado al mercado estadounidense.

Las exportaciones peruanas a Estados Unidos se han incrementado este año y, según datos del ministerio de Comercio, entre enero y septiembre las ventas a ese mercado sumaron unos 6.708 millones de dólares, un avance del 8,2% interanual.

La "estrella" de las ventas peruanas a ese mercado sigue siendo el arándano, con 547 millones de dólares de enero a septiembre, pese a una baja del 6,2% interanual. Esta fruta no fue incluida en la nueva exención arancelaria de Estados Unidos.

"Nosotros ya estamos empezando a diversificar más nuestra oferta exportable, no solamente a los productos en estado fresco, sino que también buscamos consolidar nuestra presencia en productos con más valor agregado", dijo Mera. (Reporte de Marco Aquino. Editado por Javier Leira)