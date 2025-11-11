ACTUALIZA 1-Portaaviones de EE. UU. se desplaza al Caribe en nueva escalada de tensiones con Venezuela

(Actualiza con detalles)

WASHINGTON, 11 nov (Reuters) - El grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford se trasladó a la región de América Latina, dijeron el martes funcionarios estadounidenses, escalando una dotación militar en el Caribe que ha avivado las tensiones con Venezuela.

El despliegue fue ordenado por el presidente Donald Trump el mes pasado y se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya están en la región.

El Ford, que entró en servicio en 2017, es el portaaviones más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, con más de 5.000 marineros a bordo.

El Pentágono confirmó la llegada, informada originalmente por Reuters, y afirmó en un comunicado que ayudaría a "desarticular el tráfico de drogas y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha alegado en repetidas ocasiones que el refuerzo militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo.

Los funcionarios estadounidenses no especificaron la ubicación del portaaviones, solo que se había trasladado al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos para América Latina, una amplia área que incluye grandes secciones del océano.

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 19 ataques hasta ahora contra presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y frente a las costas del Pacífico de América Latina, matando al menos a 76 personas.

Una investigación visual de Reuters reveló que el Ejército estadounidense está modernizando una antigua base naval de la Guerra Fría abandonada hace tiempo en el Caribe, lo que sugiere que se están preparando operaciones sostenidas que podrían ayudar a respaldar posibles acciones dentro de Venezuela.

Sin embargo, el despliegue del Ford es una demostración mucho más evidente de la preparación militar de Estados Unidos.

El arsenal militar estadounidense cuenta con 11 portaaviones, lo que les convierte en un recurso escaso y sus calendarios suelen fijarse con mucha antelación, lo que hace que el anuncio sorpresa del Gobierno de Donald Trump del mes pasado resulte inusual.

El Ford, que incluye un reactor nuclear, puede albergar más de 75 aviones militares, entre ellos cazas como los F-18 Super Hornet y los E-2 Hawkeye, que pueden actuar como sistema de alerta temprana. También tiene sofisticados radares que pueden ayudar a controlar el tráfico aéreo y la navegación.

(Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali; editado en español por Juana Casas y Javier Leira)