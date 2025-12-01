ACTUALIZA 1- Presidente Nicolás Maduro jura "absoluta lealtad" al pueblo venezolano

(Modifica título y encabezamiento para agregar declaraciones del presidente Maduro)

CARACAS, 1 dic (Reuters) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el lunes que jura "absoluta lealtad" al pueblo venezolano, en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Maduro, rodeado de otros altos funcionarios, se dirigió a una multitud frente al palacio presidencial, después de que el gobierno convocara una marcha para juramentar a los nuevos líderes comunitarios.

Las tensiones entre ambos países, incluyendo los ataques estadounidenses contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Caribe, las reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cartel de los Soles, un grupo que, según el gobierno de Washington, incluye a Maduro, como organización terrorista extranjera, han ido en aumento durante meses. El mandatario venezolano niega cualquier relación con el narcotráfico.

El lunes, dos fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron que el presidente Donald Trump se reuniría con sus principales asesores para hablar sobre Venezuela, tras confirmar el domingo que había hablado con Maduro.

"Tengan la seguridad que así como juré frente al cuerpo de nuestro comandante Chávez antes de despedirlo, lealtad absoluta a costa de mi propia vida y tranquilidad, yo les juro a ustedes, lealtad absoluta hasta más allá de los tiempos que podamos nosotros vivir esta historia hermosa y heroica", dijo Maduro, refiriéndose a su predecesor, Hugo Chávez. "Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás".

Maduro estuvo acompañado por su esposa, Cilia Flores, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien lucía una gorra roja de béisbol bordada con la frase "Dudar es traición", así como otros altos funcionarios.

La Asamblea Nacional de Venezuela suspendió el lunes una sesión extraordinaria para debatir la formación de una comisión que investigue los ataques a los barcos. La oficina de prensa del Parlamento informó que la sesión fue reprogramada para el martes, su día habitual de debates.

Las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques contra presuntos barcos cargados de drogas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, matando al menos a 83 personas.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, dijo el fin de semana que se crearía una comisión tras reunirse con los familiares de los fallecidos. Rodríguez afirmó que la medida buscaba proteger a las familias. (Redacción Reuters)