ACTUALIZA 1-Presidentes de Brasil y Venezuela conversaron para abordar situación en el Caribe: oficial

(Corrige la fecha de la llamada a 2 de diciembre, no 21 de noviembre.)

Por Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 11 dic (Reuters) - El Palacio de Planalto confirmó oficialmente el jueves una llamada telefónica entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su par de Venezuela, Nicolás Maduro, ocurrida el 2 de diciembre.

Según la Presidencia, la conversación fue breve y abordó la situación en Sudamérica y el Caribe, así como la pacificación en la región.

Esta fue la primera conversación entre ambos presidentes desde antes de las elecciones presidenciales en Venezuela del año pasado.

El gobierno brasileño rebatió los resultados electorales, considerados fraudulentos por los observadores internacionales, y no reconoció la reelección de Maduro.

La llamada telefónica se produce en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, estrecha el cerco en torno a Venezuela y exige la salida de Maduro, con crecientes amenazas contra el país.

En una conversación con Trump, Lula ya se había ofrecido a mediar en las negociaciones entre ambos países, pero no recibió respuesta del gobierno estadounidense. (Reporte de Lisandra Paraguassu)