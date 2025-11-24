ACTUALIZA 1- Primer ministro francés presiona a legisladores por presupuesto de 2026 pese a tensiones

(Agrega detalles, contexto y citas)

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentará el presupuesto 2026 antes de fines de año, después de que una Cámara baja profundamente dividida rechazó la parte fiscal de la legislación. Lecornu afirmó que aún hay tiempo, pero instó a los legisladores de la oposición a no obstruir la legislación, que debe remitirse al Senado el lunes después de que la Cámara baja rechazó partes de la misma el sábado.

El llamado de Lecornu fue el último capítulo de los esfuerzos del Gobierno en minoría del presidente Emmanuel Macron para aprobar un presupuesto en un Parlamento fragmentado, donde la extrema derecha y la ultraizquierda esperan con impaciencia cualquier paso en falso que puedan utilizar para desencadenar una moción de censura y derrocar al primer ministro.

"Esto es una alerta para el futuro (...), pero sí, podemos hacerlo", dijo Lecornu, que añadió que todavía hay mayoría en el Parlamento para un proyecto de ley presupuestaria.

Como las dos Cámaras deben estar de acuerdo para que se apruebe el presupuesto, una vez que el Senado termine su revisión, una comisión mixta intentará llegar a un compromiso entre

antes de la votación final en la Cámara baja. Lecornu indicó que mantendrá conversaciones con los partidos políticos en los próximos días e insistió en que el déficit presupuestario del próximo año debe mantenerse por debajo del 5% del Producto Interno Bruto, un objetivo menos ambicioso que el 4,7% del proyecto de ley.

El proyecto de presupuesto del Gobierno pretendía frenar el déficit con un ajuste fiscal de más de 30.000 millones de euros, sobre todo a través de medidas de ahorro, pero también de subidas de impuestos, aunque Lecornu dijo desde el principio que estaba claro que la legislación iba a ser muy reescrita en el Parlamento porque no tenía mayoría.

Instó a los legisladores a concretar el ahorro presupuestario, que la Cámara baja ni siquiera debatió porque se les acabó el tiempo antes de llegar al capítulo de gastos de la legislación.

