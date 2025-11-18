ACTUALIZA 1- Primer ministro polaco dice que dos responsables de la explosión ferroviaria trabajaban para la inteligencia rusa

(Agrega detalles, contexto y citas)

VARSOVIA, 18 nov (Reuters) - El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo el martes que fueron identificadas dos personas responsables de una explosión en una ruta ferroviaria hacia Ucrania, añadiendo que eran ucranianos que colaboraban con la inteligencia rusa y huyeron a Bielorrusia.

La explosión en la línea Varsovia-Lublin, que conecta la capital polaca con la frontera ucraniana, se produjo tras una oleada de incendios provocados, sabotajes y ciberataques en Polonia y otros países europeos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Varsovia ha dicho que Polonia se ha convertido en uno de los mayores objetivos de Moscú debido a su papel como centro de ayuda a Kiev. Rusia ha negado en repetidas ocasiones ser responsable de los actos de sabotaje.

"La información más importante es que (...) identificamos a los responsables de los actos de sabotaje", dijo Tusk a los legisladores.

"En ambos casos estamos seguros de que el intento de volar los raíles y la violación de la infraestructura ferroviaria fueron intencionados y su objetivo era causar una catástrofe en el tráfico ferroviario", agregó.

Más temprano en el día, un portavoz del ministro de Servicios Especiales indicó que todo apuntaba a que los servicios de inteligencia rusos encargaron el sabotaje de los ferrocarriles polacos.

