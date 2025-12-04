ACTUALIZA 1-Provincia argentina de Santa Fe coloca bonos por US$800 millones al 8,10%: Oficial

(Agrega información y citas)

BUENOS AIRES, 4 dic (Reuters) - La provincia argentina de Santa Fe colocó el jueves bonos por US$800 millones en Estados Unidos a nueve años y un cupón del 8,10% anual, dijo el Ministerio de Economía provincial.

Para la colocación se recibieron ofertas por US$1.800 millones, agregó.

"Ese monto de oferta global incluyó una oferta local por US$350 millones realizada por más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de Argentina, lo cual es una fuerte señal de apuesta de los argentinos por la Provincia de Santa Fe", dijo un informe.

Lo recaudado se destinará a financiar obras productivas, de salud y de seguridad, dijo previamente una fuente del Ministerio de Economía de la provincia.

"La operación confirma la fortaleza fiscal y la solvencia institucional del Gobierno Provincial para salir a los mercados internacionales en condiciones favorables", afirmó el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.

Entre los destinos prioritarios de la inversión figuran los grandes gasoductos que ampliarán la matriz energética y reducirán costos logísticos; obras de infraestructura vial, con foco en la modernización y el mantenimiento de rutas claves y proyectos vinculados a la seguridad pública.

"Una combinación de condiciones financieras de la operación que la ponen como una de las mejores emisiones argentinas en el mercado internacional, considerando tanto operaciones de gobiernos como corporativas", señaló un reporte oficial.