ACTUALIZA 1-Resonancia magnética de Trump fue "preventiva", presidente goza de excelente salud: Casa Blanca

WASHINGTON, 1 dic (Reuters) -

Una reciente resonancia magnética realizada a Donald Trump fue de carácter "preventivo" y reveló que el mandatario goza de buena salud cardiovascular, dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria agregó que el estudio se llevó a cabo ya que los hombres de su edad se benefician de este tipo de exámenes.

"Las imágenes cardiovasculares del presidente Trump fueron perfectamente normales, no hay evidencia de estrechamiento arterial, deterioro del flujo sanguíneo o anormalidades en el corazón o los vasos principales", dijo Leavitt sobre el presidente, de 79 años.

"Las cavidades cardíacas son de tamaño normal. Las paredes de los vasos parecen lisas y sanas, y no hay signos de inflamación o coagulación. En conjunto, su sistema cardiovascular presenta un excelente estado de salud. Sus imágenes abdominales también son perfectamente normales", dijo Leavitt.

Trump se sometió a una resonancia magnética durante una reciente evaluación médica, pero no en ese momento reveló el propósito del procedimiento, que no es típico de los chequeos estándar. La falta de detalles planteó preguntas sobre si la Casa Blanca está divulgando oportunamente información completa sobre la salud del presidente.

(Reporte de Steve Holland y Gram Slattery; Editado en español por Javier Leira)