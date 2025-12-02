ACTUALIZA 1-Resultado de elecciones Honduras sigue en vilo mientras expresidente Lospennato sale de cárcel en EE. UU.

(Actualiza con comentario de expresidente Zelaya en párrafo 8, agrega detalles)

Por Laura García

TEGUCIGALPA, 2 dic (Reuters) - Dos días después de unas elecciones presidenciales marcadas por la extraordinaria injerencia de Estados Unidos, los trabajadores electorales hondureños habían iniciado el recuento de votos a mano, con los dos favoritos a la presidencia, Nasry Asfura y Salvador Nasralla, todavía prácticamente empatados.

El lunes, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, de una prisión estadounidense, donde cumplía una condena de 45 años de prisión por cargos de narcotráfico y posesión de armas, según mostró el registro de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

Su liberación se produjo días después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, instara a los votantes hondureños a votar por el candidato del derechista Partido Nacional, Nasry Asfura, y dijera que

indultaría a Hernández.

Los resultados preliminares publicados el lunes mostraban que Asfura y Nasralla, del centrista Partido Liberal, tenían cada uno algo menos del 40% de los votos, con Asfura solo 515 votos por delante. Rixi Moncada, del gobernante izquierdista LIBRE, se situaba en un lejano tercer lugar, con el 19% del respaldo y la mitad de los votos de sus contrincantes.

Con el estrechísimo margen, el árbitro electoral CNE describió la contienda como un "empate técnico". Y Ana Paola Hall, su presidenta, hizo un llamamiento a la calma y la paciencia mientras los trabajadores electorales pasaban a la fase más lenta de verificación manual del recuento de votos. Los resultados preliminares se basan en los recuentos transmitidos digitalmente por los colegios electorales de todo el país. Trump volvió a comentar sobre los comicios hondureños la noche del lunes en una publicación en redes sociales en la que alegó, sin pruebas, que Honduras estaba "tratando de cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales".

"¡Si lo hacen habrá un infierno que pagar! El pueblo de Honduras votó en números abrumadores el 30 de noviembre", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

La mañana del lunes, el expresidente Zelaya respondió a Trump: "Señor Donald Trump, a nosotros no nos intimida. Hemos resistido golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución.

Si sobrevivimos a la narco dictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?", escribió en X Zelaya, esposo de la saliente mandataria, Xiomara Castro, y quien fue depuesto a mediados de 2009 por un golpe de Estado promovido por una alianza de militares, políticos y empresarios de derecha.

"

Ni Washington ni la oligarquía pueden decidir por nosotros", agregó. Estados Unidos es el mayor socio comercial de Honduras y el país centroamericano -uno de los dos más pobres de América- depende fuertemente de las remesas enviadas por migrantes que viven en Estados Unidos.

La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, reveló en su libro "Decisiones difíciles" que Washington influyó para impedir que Zelaya regresara al poder.

Estados Unidos ha estado profundamente involucrado en la política hondureña durante muchas décadas. A principios de la década de 1980, el Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses mantuvieron una estrecha relación con la dictadura militar hondureña y utilizaron a Honduras como plataforma para intervenir en países vecinos, en particular en Nicaragua, donde Washington apoyó firmemente a la contrainsurgencia de derecha.

En 2017, el gobierno estadounidense respaldó la reelección de Juan Orlando Hernández a pesar de las masivas acusaciones de fraude, confirmadas por observadores electorales.

TENSA CALMA

Los comicios del domingo se desarrollaron en medio de una alta participación electoral y en un clima, en su mayoría, pacífico, según la Organización de Estados Americanos (OEA), que observó la votación. El organismo hemisférico dijo en un comunicado el lunes que "pudo constatar que la votación se desarrolló con normalidad, salvo incidentes aislados en algunos municipios del país". Pero existe la preocupación de que, si el recuento de votos se prolonga, el ambiente electoral tan cargado pueda desembocar en protestas y posibles actos de violencia. El lunes, los problemas con la web del CNE donde debían actualizarse los resultados aumentaron la frustración en torno a la votación. El portal permaneció inactivo durante largos periodos, y los medios de comunicación locales criticaron la interrupción.

El lunes por la noche, Moncada, del gobernante LIBRE, dijo que las elecciones "aún no estaban perdidas" y alegó que los demás partidos habían manipulado el proceso. También denunció la injerencia de Estados Unidos en las elecciones. En el período previo a las elecciones, Trump intervino en la reñida contienda para dar su apoyo a Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años, en una serie de mensajes en las redes sociales, diciendo que podría trabajar con él para luchar frente el narcotráfico. Acusó a Moncada de ser un "comunista".

Castro, la primera mujer en gobernar Honduras, culmina su mandato en enero de 2026. Dejará la presidencia habiendo aumentado la inversión pública y el gasto social. Bajo su administración, la economía ha crecido moderadamente y la pobreza y la desigualdad han disminuido, aunque ambas se mantienen elevadas.

La tasa de homicidios también ha caído a su nivel más bajo en la historia reciente, pero la violencia persiste. Grupos de derechos humanos han criticado a Castro por mantener un prolongado estado de emergencia en algunas partes del país y por continuar con la política de militarización de su predecesor.

El resultado electoral también es seguido de cerca por China. Tanto Asfura como Nasralla han dicho que, de ganar, podrían retomar las relaciones diplomáticas con Taiwán, rotas por el gobierno de Castro en 2023. El cambio representaría el mayor revés diplomático en la región para China desde 1990, cuando el gobierno nicaragüense de Violeta Chamorro restableció sus propias relaciones con Taipéi.

(Reporte de Laura García en Tegucigalpa y Diego Oré y Laura Gottesdiener en Ciudad de México; Reporte adicional Aída Peláez-Fernández)