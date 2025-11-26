ACTUALIZA 1-Tesoro argentino coloca títulos por US$9.634 millones en licitación de activos: comunicado

(Agrega detalles, cita)

BUENOS AIRES, 26 nov (Reuters) - El Tesoro de Argentina adjudicó el miércoles títulos por 13,99 billones de pesos en efectivo (unos US$9.634 millones) en una licitación de deuda, dijo el ministerio de Economía.

La licitación, que buscaba cubrir vencimientos por alrededor de 14,5 billones de pesos, consistió en la colocación de ocho títulos en pesos y dos ajustados por tipo de cambio (dólar link). La operación por el instrumento ligado al dólar con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 fue declarada desierta.

"Esto significa un rollover de 96,48% sobre los vencimientos del día de la fecha", dijo el ministerio en un comunicado.

La colocación de activos recibió ofertas por 14,68 billones de pesos, agregó.

La Lecap con vencimiento el 13 de febrero de 2026 fue la que más adhesión obtuvo, con una colocación por 5,04 billones de pesos a una tasa efectiva mensual de 2,69%, seguida por la Tamar con vencimiento el 30 de abril de 2026 con 2,73 billones de pesos, con un margen de 4%.

"La demanda de cobertura, sea inflación o dólar, recibió poco interés; en línea con lo esperado. Esto indica también que las tasas reales se han comprimido mucho y que el interés mayormente pasa por los instrumentos a tasa fija", dijo Eric Ritondale, economista jefe de la correduría Puente.

(1 dólar = 1.452 pesos) (Reporte de Eliana Raszewski)