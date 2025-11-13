ACTUALIZA 1-Transportadora de gas del sur de Argentina emite bono internacional por US$500 millones, cupón 7,75%: comunicado
- 1 minuto de lectura'
BUENOS AIRES, 13 nov (Reuters) - La empresa argentina Transportadora de Gas del Sur (TGS) dijo el jueves que emitió un bono internacional por US$500 millones con vencimiento en 10 años y con un cupón del 7,75%, según un comunicado oficial.
La operación recibió ofertas por hasta US$1.300 millones, agregó la empresa.
TGS el mes pasado recibió la adjudicación de las obras para extender el gasoducto troncal Perito Moreno desde la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el oeste del país, hasta Buenos Aires.
“Este logro confirma que TGS es reconocida por su solidez y por la capacidad técnica y de gestión que nos permite encarar proyectos estratégicos para el desarrollo energético argentino”, dijo Oscar Sardi, presidente ejecutivo de la compañía, reflejando el alto interés de los inversores internacionales.
(Reporte de Eliana Raszewski)
