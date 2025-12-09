ACTUALIZA 1-Tribunal Supremo de Cuba condena a cadena perpetua a exministro de Economía por espionaje y corrupción

(Agrega detalles y citas)

Por Dave Sherwood y Nelson Acosta

LA HABANA, 8 dic (Reuters) - El Tribunal Supremo de Cuba condenó a "privación perpetua de libertad" al exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, tras ser declarado culpable por los delitos de espionaje y corrupción en una primera causa penal.

Además, Gil fue condenado a una sanción de 20 años de cárcel en un segundo juicio por "los delitos de cohecho de carácter continuado como medio a fin para cometer falsificación de documentos públicos; así como tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado".

"Alejandro Miguel Gil Fernández, mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales", dijo una nota del Tribunal Supremo de Cuba.

También señaló el Tribunal Supremo que recibió "dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes. Engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba".

Asimismo "incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo", señala el comunicado.

El exministro de Economía, quien fuera un cercano funcionario del presidente Miguel Díaz-Canel, impulsó una reforma monetaria en Cuba en 2021, considerada ampliamente como desastrosa para la ya problemática economía local.

Destituido por el mandatario Díaz-Canel en febrero de 2024, Gil no fue visto más, ni escuchado de él hasta los juicios, lo que despertó una gran curiosidad sobre su paradero.

Gil tiene 10 días para interponer los recursos de apelación de las sentencias.

Las vistas orales se desarrollaron entre los días 11 y 13 de noviembre de 2025 y entre el 26 y el 29 del propio mes, dijo el texto. El caso de corrupción de Gil es el más notorio que ha sacudido al país desde 1989, cuando el general Arnaldo Ochoa, héroe de la Revolución de Fidel Castro de 1959, fue juzgado y fusilado por "traición a la patria".

(Reporte de Nelson Acosta y Dave Sherwood, Editado en Español por Manuel Farías)