ACTUALIZA 1 Trump apoya medidas agresivas contra cárteles de la droga en México y Colombia

WASHINGTON, 17 nov (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el lunes que apoya la adopción de medidas agresivas contra los cárteles de la droga y la producción de narcóticos en México y Colombia, pero no llegó a anunciar ninguna intervención militar directa de Estados Unidos.

Trump ha intensificado su campaña contra el tráfico marítimo de drogas, autorizando operaciones de interdicción más enérgicas y otorgando a las fuerzas estadounidenses una mayor autoridad para inutilizar o hundir embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos.

"Estoy de acuerdo; lo que tengamos que hacer para detener las drogas", dijo el republicano a periodistas en el Salón Oval.

Más tarde planteó la posibilidad de atacar los laboratorios de cocaína en Colombia.

"¿Destruiría esas fábricas? Estaría orgulloso de hacerlo personalmente", dijo Trump. "No he dicho que lo vaya a hacer, pero estaría orgulloso de hacerlo porque salvaríamos millones de vidas".

