ACTUALIZA 1-Trump dice que EE. UU. atacó un muelle en Venezuela donde supuestamente se cargaban drogas

(Cambia redacción con nuevos comentarios de presidente Trump)

Por Andrea Shalal, Idrees Ali y Erin Banco

WEST PALM BEACH, EEUU, 29 dic (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos había "atacado" una zona en Venezuela donde se cargan embarcaciones con drogas, las que serían las primeras operaciones terrestres en el país sudamericano desde que comenzó una campaña de presión contra el mandatario Nicolás Maduro.

"Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y ahora hemos atacado la zona (...) es la zona de implementación", dijo Trump.

No quedó claro de inmediato qué agencia del Gobierno estadounidense actuó ni cuál fue el objetivo.

Trump ha dicho previamente que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

En un programa de radio la semana pasada, Trump hizo comentarios vagos sobre una aparente operación estadounidense contra una "gran instalación" en Venezuela.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Casa Blanca y el Pentágono no han dado más detalles públicamente sobre esos comentarios y se negaron a comentar las preguntas de Reuters.

El Gobierno venezolano no ha comentado el incidente descrito por Trump y no ha habido informes independientes de Venezuela al respecto.

El Gobierno estadounidense ha pregonado previamente su éxito en el desmantelamiento de embarcaciones sospechosas de narcotráfico, y el Pentágono ha publicado imágenes de varios de sus ataques en redes sociales.

La falta de respuesta de las agencias de seguridad nacional estadounidenses ha suscitado dudas sobre si el incidente mencionado por Trump se llevó a cabo de forma encubierta. Una operación de este tipo probablemente limitaría la capacidad de los funcionarios estadounidenses para hablar sobre el asunto.

El mes pasado, Reuters informó de que Estados Unidos se preparaba para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela, a medida que el Gobierno de Trump intensifica la presión sobre el de Maduro. (Reporte de Andrea Shalal, Erin Banco y Idrees Ali. Editado en español por Javier Leira y Manuel Farías)