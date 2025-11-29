ACTUALIZA 1-Trump dice que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse cerrado

(Actualiza con más información y antecedentes)

29 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles mientras Washington aumenta la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren QUE EL ESPACIO AÉREO SOBRE Y ALREDEDOR DE VENEZUELA SE CERRARÁ EN SU TOTALIDAD", dijo Trump en un post de Truth Social.

El ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que maneja todas las consultas de prensa para el gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la publicación de Trump.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los ataques de Estados Unidos contra lanchas presuntamente cargadas de droga en el Caribe han estado en marcha durante meses, junto con una acumulación militar de Estados Unidos en la región, y Trump ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

El presidente dijo a los miembros del servicio militar esta semana que Estados Unidos comenzaría "muy pronto" operaciones terrestres para detener a presuntos narcotraficantes venezolanos.

La semana pasada, el organismo regulador de la aviación estadounidense advirtió a las principales aerolíneas de una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar Venezuela debido a un "empeoramiento de la situación de seguridad y una mayor actividad militar en o alrededor" del país sudamericano.

Venezuela revocó los derechos de operación de seis grandes aerolíneas internacionales que habían suspendido sus vuelos al país tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación estadounidense.

La administración Trump ha acusado a Maduro de estar implicado en el narcotráfico, una acusación que él ha negado.

Maduro, en el poder desde 2013, ha dicho que Trump busca derrocarlo y que los ciudadanos venezolanos y los militares resistirán cualquier intento de ese tipo.

Las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado hasta ahora en operaciones antinarcóticos, aunque la potencia de fuego reunida supera con creces la necesaria para ellas.

Desde septiembre han llevado a cabo al menos 21 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto al menos 83 personas. (Reporte de Mrinmay Dey en Bengaluru; Edición de Kirsten Donovan)