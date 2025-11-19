ACTUALIZA 1-Ucrania debe ceder territorio y armas en virtud del plan de paz de EEUU, dicen fuentes

(Actualiza con detalles. Agrega firma de autores y LONDRES a la procedencia)

Por Tom Balmforth y Anastasiia Malenko

LONDRES/KIEV, 19 nov (Reuters) - Estados Unidos le dijo al presidente Volodímir Zelenski que Ucrania debe aceptar un marco elaborado por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia que propone que Kiev ceda territorio y algunas armas, dijeron el miércoles dos personas familiarizadas con el asunto.

Las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a lo delicado del asunto, dijeron que las propuestas incluían recortar el tamaño de las fuerzas armadas de Ucrania, entre otras cosas. Washington quiere que Kiev acepte los puntos principales, dijeron.

Un plan así supondría un duro revés para Kiev, que se enfrenta a nuevos avances territoriales rusos en el este de Ucrania y a un escándalo de corrupción en el que Zelenski está inmerso y por el que el Parlamento destituyó el miércoles a los ministros de Energía y Justicia.

Un alto funcionario ucraniano había dicho antes a Reuters que Kiev había recibido "señales" sobre un conjunto de propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra que Washington ha discutido con Rusia.

Ucrania no ha tenido ningún papel en la preparación de las propuestas, dijo la fuente.

Zelenski, que el miércoles mantuvo conversaciones en Turquía con el presidente Tayyip Erdogan, tiene previsto reunirse el jueves en Kiev con oficiales del ejército estadounidense.

Las señales de un renovado impulso liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra provocaron el mayor salto en los precios de los bonos del gobierno de Ucrania en meses el miércoles.

Kiev y Moscú no han mantenido conversaciones cara a cara desde la reunión celebrada en Estambul en julio, y las fuerzas rusas han proseguido la guerra que Moscú mantiene desde hace casi cuatro años en Ucrania, matando a 25 personas en ataques durante la noche.

Los esfuerzos por reactivar las negociaciones de paz parecen estar cobrando impulso, aunque Moscú no ha dado muestras de cambiar sus condiciones para poner fin a la guerra.

El presidente ruso, Vladimir Putin, lleva tiempo exigiendo a Kiev que renuncie a sus planes de unirse a la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos y que retire sus tropas de cuatro provincias que Moscú reclama como parte de Rusia.

Moscú no ha dado indicios de que haya renunciado a ninguna de esas exigencias y Ucrania dice que no las aceptará. (Reporte de Tom Balmforth, redacción de Olena Harmash, edición en español de Javier López de Lérida)