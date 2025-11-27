ACTUALIZA 1- Un incendio en Hong Kong deja 55 muertos y cientos de desaparecidos

(Actualiza número de fallecidos, añade citas de afectados, trabajadores de Indonesia fallecidos y reestructura los párrafos)

Por Tyrone Siu, Joyce Zhou y Jessie Pang

HONG KONG, 27 nov (Reuters) - El enorme incendio que sigue activo en un complejo de apartamentos de Hong Kong, en el que han muerto al menos 55 personas y casi 300 han desaparecido, puede haber sido provocado por una empresa constructora "gravemente negligente" que utilizó materiales peligrosos, según informó el jueves la policía.

Casi un día entero después del inicio del incendio, los bomberos se esforzaban por llegar hasta los posibles residentes atrapados en los pisos superiores del complejo de viviendas Wang Fuk Court debido al intenso calor y al denso humo del incendio que empezó el miércoles por la tarde.

El complejo densamente poblado, situado en el barrio de Tai Po, al norte de la ciudad, cuenta con 2.000 apartamentos repartidos en ocho bloques en los que viven más de 4.600 personas en una ciudad que sufre una escasez crónica de viviendas asequibles.

"Compramos en este edificio hace más de 20 años. Todas nuestras pertenencias estaban en este edificio, y ahora que se ha quemado todo, ¿qué nos queda?", se preguntaba un residente de 51 años apellidado Wan.

"No queda nada. ¿Qué se supone que tenemos que hacer?"

Una mujer apellidada Ng, de 52 años, estaba angustiada mientras buscaba a su hija fuera de un refugio.

"Ella y su padre aún no han salido. No había agua para salvar nuestro edificio", sollozaba, llevando la foto de graduación de su hija. Un vídeo del lugar de los hechos mostraba cómo las llamas seguían ardiendo en al menos dos de las torres de 32 pisos cubiertas con malla verde de construcción y andamios de bambú.

El incendio seguía activo el jueves por la tarde, más de 24 horas después de su inicio. Las autoridades informaron de que habían controlado las llamas en cuatro de los siete bloques, y que continuaban las operaciones en tres de ellos.

Los andamios de bambú son uno de los pilares de la arquitectura tradicional china, pero desde marzo se han ido eliminando progresivamente en Hong Kong por motivos de seguridad.

TRES DETENIDOS

El jueves por la mañana, agentes de policía registraron la empresa de mantenimiento de edificios de la urbanización e incautaron documentos en los que se mencionaba a Wang Fuk Court, según informaron medios de comunicación locales. La empresa no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

"Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa cometieron una negligencia grave, lo que provocó este accidente e hizo que el fuego se propagara sin control, causando numerosas víctimas", dijo Eileen Chung, superintendente de la policía de Hong Kong.

Añadió que tres hombres de la empresa constructora, dos directores y un consultor de ingeniería, habían sido detenidos como sospechosos de homicidio involuntario en relación con el incendio.

La policía dijo que, no solo los edificios estaban cubiertos con láminas de malla protectora y plásticos que podrían no cumplir las normas contra incendios, sino que descubrieron que algunas ventanas de un edificio no afectado estaban selladas con un material de espuma, instalado por una empresa de construcción que realizaba trabajos de mantenimiento desde hacía un año.

Las autoridades de Hong Kong informaron el jueves por la tarde de que entre las 55 víctimas mortales hay un bombero y decenas de personas hospitalizadas en estado crítico. Unas 279 personas permanecen ilocalizables.

El superintendente Chung dijo que 900 residentes estaban repartidos en ocho refugios.

El número de muertos es ahora el más alto en un incendio en Hong Kong desde 1948, cuando 176 personas murieron en el incendio de un almacén.

"La prioridad es extinguir el fuego y rescatar a los residentes que están atrapados", dijo a la prensa el dirigente hongkonés John Lee. "La segunda es apoyar a los heridos. La tercera es apoyar la recuperación. Después, haremos una investigación en profundidad."

BÚSQUEDA DE FAMILIARES

Harry Cheung, de 66 años, que ha vivido en el Bloque Dos de uno de los complejos durante más de 40 años, dijo que escuchó un fuerte ruido alrededor de las 14:45 hora local (06:45 GMT) y vio cómo se desataba el fuego en un bloque cercano.

"Volví inmediatamente a recoger mis cosas", dijo.

"Ni siquiera sé cómo me siento ahora mismo. Solo pienso en dónde voy a dormir esta noche."

Otra residente, apellidada Chu, dijo que todavía no había podido ponerse en contacto con sus amigos que viven en el bloque de al lado. Tras dormir en casa de una amiga el miércoles por la noche, la mujer de 70 años regresó y vio que su casa seguía ardiendo.

"No sabemos qué hacer", dijo.

Una aplicación en internet mostraba informaciones de personas desaparecidas enviadas a través de un documento de Google vinculado que detallaba los residentes de torres y habitaciones individuales.

Incluye descripciones como "Suegra de unos 70 años, desaparecida" o "un chico y una chica" o "Azotea: varón de 33 años".

Una descripción dice simplemente "Piso 27, habitación 1: Está muerto". Reuters no pudo verificar de forma independiente la información de la aplicación.

El último incendio ha provocado comparaciones con el infierno de la Torre Grenfell que mató a 72 personas en Londres en 2017. En aquel incendio se culpó a las empresas que equiparon el exterior con revestimientos inflamables, así como a fallos del Gobierno y del sector de la construcción. "Nuestros corazones están con todos los afectados por el horrible incendio en Hong Kong", dijo el grupo de supervivientes Grenfell United en las redes sociales. "A las familias, amigos y comunidades, estamos con ustedes. No están solos."

(1 $ = 7,7779 dólares hongkoneses) (Información de Joyce Zhou, Tyrone Siu, Jessie Pang, Anne Marie Roantree, Clare Jim, Greg Torode, Farah Master y James Pomfret en Hong Kong; información adicional de Karen Lema en Manila; redacción de Lincoln Feast; edición de Diane Craft y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)