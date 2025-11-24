ACTUALIZA 1-Un recorte en diciembre es apropiado, pero enero es más incierto, dice Waller de la Fed a Fox Business

(Actualiza con detalles)

WASHINGTON, 24 nov (Reuters) - Los datos disponibles indican que el mercado laboral estadounidense sigue siendo lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de tasas de un cuarto de punto en la reunión de la Fed de diciembre, aunque la acción más allá de eso dependerá de una próxima "avalancha" de datos, dijo el lunes el gobernador de la Fed Christopher Waller.

La publicación de datos se dará a medida que las agencias estadísticas de Estados Unidos se pongan al día con el trabajo retrasado por el cierre del Gobierno.

Desde la última reunión de la Fed, "la mayoría de los datos del sector privado y anecdóticos que hemos obtenido es que nada ha cambiado realmente. El mercado laboral es débil. Sigue debilitándose", y se espera que la inflación disminuya, dijo Waller en el programa Mornings with Maria de Fox Business.

Si bien esto hace que un recorte en la reunión del 9 y 10 de diciembre sea apropiado, "enero podría ser un poco más complicado, porque vamos a tener una avalancha de datos que se publicarán. Si son coherentes con lo que hemos visto, entonces se puede argumentar a favor de enero. Pero si de repente muestran un repunte de la inflación o el empleo o el despegue de la economía, entonces podría ser motivo de preocupación" para recortar aún más los tipos, dijo Waller.

Los funcionarios de la Reserva Federal están divididos sobre si recortar las tasas de nuevo en la reunión de diciembre, aunque los recientes comentarios de las autoridades han cambiado las expectativas del mercado fuertemente a favor de otra reducción de un cuarto de punto.

La información de la Fed seguirá siendo limitada en esa sesión, ya que las agencias de estadísticas del Gobierno todavía están trabajando en labores atrasadas por el cierre de 43 días que terminó el 14 de noviembre. La Oficina de Estadísticas Laborales ya ha dicho que no publicará un informe sobre el empleo o la inflación al consumidor para octubre, mientras que los reportes para noviembre no se harán públicos hasta después de que se reúna la Fed.

A falta de esos datos clave, los funcionarios dependen más de reportes de proveedores privados y de sus propios contactos en empresas y hogares de todo el país. Gran parte de esa información se recopila en un compendio conocido como Libro Beige que se publica dos semanas antes de cada reunión de la Fed, y cuya próxima versión se publicará el miércoles.

"El mercado laboral sigue siendo débil y... no tenemos pruebas de que se esté recuperando", dijo Waller, que restó importancia al reciente informe de empleo de septiembre.

Sin embargo, para la próxima reunión de los días 27 y 28 de enero, Waller y sus colegas deberían poder calibrar mejor cuál de las dos visiones de la economía está empezando a materializarse: aquella en la que la inflación se mantiene persistente con riesgo de subir, posibilidad que ha llevado a varios presidentes de bancos regionales a oponerse a nuevos recortes de tipos, o aquella en la que el crecimiento del empleo sigue siendo débil y la tasa de desempleo aumenta, el resultado que Waller considera más preocupante.

En la próxima reunión, los responsables publicarán nuevas proyecciones económicas que podrían reajustar las expectativas de reducción de tipos el año que viene. Para la próxima reunión, la Fed debería disponer de estimaciones oficiales sobre el empleo, la tasa de desempleo y la inflación hasta diciembre.

"Cuando lleguemos a enero, es posible que nos encontremos con un enfoque más centrado en cada reunión", afirmó Waller. "Pero sigo sin creer que el mercado laboral vaya a dar un giro en las próximas seis u ocho semanas".

