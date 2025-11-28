ACTUALIZA 10 muertos en una incursión israelí en el sur de Siria, según medios estatales sirios

(Actualiza número de víctimas, reescribe para añadir detalles y antecedentes)

28 nov (Reuters) -

personas murieron el viernes en el sur de Siria, informaron medios de comunicación estatales sirios, mientras que el ejército israelí dijo que dos de sus soldados resultaron heridos en un enfrentamiento durante una operación para detener a miembros de un grupo miliciano en la zona.

Israel ha llevado a cabo incursiones periódicas en el sur de Siria y ha dicho que sus objetivos incluyen

El ejército israelí dijo que sus efectivos recibieron disparos de milicianos durante la operación nocturna para detener a sospechosos pertenecientes a un grupo que identificó como Jaama Islamiya.

Los soldados israelíes respondieron con fuego, "junto con asistencia aérea", dijo el ejército israelí en un comunicado, donde añadió que tres de los soldados israelíes heridos tenían heridas graves.

La agencia de noticias estatal siria SANA, citando fuentes, dijo que dos personas murieron. Entre ellas, dos niños.

Las fuerzas israelíes bombardearon Beit Jinn a las 03:40 horas (01:40 GMT) y los soldados israelíes entraron en el pueblo, indicó SANA. Los residentes se enfrentaron a las fuerzas israelíes, que respondieron, lo que provocó "violentos enfrentamientos", añadió.

Las fuerzas israelíes detuvieron a dos personas, dijeron los militares y un cargo sirio local.

El ejército israelí se negó a ofrecer más detalles sobre el grupo miliciano que, según dijo, era el objetivo de la incursión. Acusó a los sospechosos de actividad militar, incluida la colocación de artefactos explosivos improvisados, y de "planear futuros ataques contra Israel, incluido el lanzamiento de cohetes".

Israel ha expresado su profunda desconfianza hacia el nuevo Gobierno de Siria, encabezado por el presidente Ahmed al-Sharaa, antiguo comandante de Al Qaeda, y ha manifestado que desea una Siria meridional desmilitarizada.

Al-Sharaa ha afirmado que Siria no representa una amenaza para ningún Estado de la región ni del mundo.

Israel ha intervenido militarmente en varias ocasiones con el objetivo declarado de proteger a los miembros de la minoría drusa de Siria, especialmente durante los actos de violencia ocurridos en julio en la provincia de Sweida, que enfrentaron a combatientes beduinos musulmanes suníes y fuerzas gubernamentales con combatientes drusos.

Las fuerzas israelíes desplazaron soldados y equipos militares más allá de una zona de seguridad de 1974 y se adentraron en el sur de Siria, incluido el estratégico punto de observación del monte Hermón.

(Información de Tala Ramadan; redacción de Tom Perry; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)