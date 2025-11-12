ACTUALIZA 2 - Al menos 37 muertos y decenas de heridos por accidente de autobús en el sur de Perú

(Agrega detalles del accidente)

LIMA, 12 nov (Reuters) - Al menos 37 personas murieron y decenas resultaron heridas después que un autobús se desbarrancó en el sur de Perú, dijeron el miércoles autoridades de salud, en uno de los peores accidentes de tránsito en el país en los últimos años.

El gerente regional de Salud en Arequipa, Walther Oporto, dijo a una estación de televisión que 36 personas fallecieron en el mismo lugar del accidente y otra en un hospital, citando información que recibió de bomberos en la zona de la tragedia.

Oporto afirmó que el accidente se produjo luego de que el autobús chocara con una camioneta rural y se despistara a un barranco de unos 200 metros, a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en la región de Arequipa.

Medios de comunicación local y familiares de algunos de los pasajeros se congregaron al borde de la carretera, al pie del precipicio, mientras bomberos y fuerzas de seguridad continuaban trabajando en el lugar horas después del accidente del autobús, operado por la empresa de transporte Llamosas.

Una representante de la empresa consultada por el accidente dijo que no estaba autorizada para dar información a la prensa.

Fotografías compartidas por autoridades y la administración de salud mostraron el autobús volcado en el fondo del barranco, con partes destrozadas y pertenencias de pasajeros esparcidas a su alrededor. La lista oficial de heridos de la autoridad de salud incluía a dos niños de 8 meses.

El gobierno regional de Arequipa dijo en las redes sociales que 26 personas heridas estaban siendo atendidas en hospitales cerca de la zona del accidente, y que tres de ellas se encontraban en estado grave.

Los accidentes viales son frecuentes en el país, donde muchos vehículos transitan en mal estado por vías precarias o son conducidos por chóferes sin la capacitación adecuada.