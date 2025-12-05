ACTUALIZA 2-Argentina llama a licitación de bono en dólares para el 10 de diciembre: Ministerio de Economía

BUENOS AIRES, 5 dic (Reuters) - La Secretaría de Finanzas de Argentina anunció el viernes una nueva licitación para el 10 de diciembre de un bono denominado en dólares con un cupón de 6,5% mediante pagos semestrales y vencimiento el 30 de noviembre de 2029.

"En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del banco central", indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

La licitación se realizará, mediante indicación de precio, sin mínimo ni máximo con dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo, dijo el llamado.

El anuncio se da de cara a fuertes obligaciones de deuda que debe afrontar el país en el primer mes de 2026 por unos US$4.500 millones de dólares y vencimientos en diciembre por unos 40 billones de pesos (unos US$27,6 millones de dólares), comentaron operadores.

Argentina busca retornar a los mercados internacionales de deuda en un contexto más favorable para el oficialismo luego de imponerse en elecciones legislativas hace poco más de un mes.

"Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta", dijo el Ministerio de Economía.

El jueves, la provincia argentina de Santa Fe colocó bonos por US$800 millones de dólares en Estados Unidos a nueve años y un cupón del 8,10% anual. (Reporte de Lucila Sigal y Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)