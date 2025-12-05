ACTUALIZA 2-Argentina YPF, Vista, Shell y Equinor firman acuerdo con chilena ENAP para exportación de petróleo

(Cambia redacción en segundo párrafo, agrega detalles de balanza comercial energética, exportaciones.)

BUENOS AIRES, 5 dic (Reuters) - Las petroleras YPF , Vista Energy, Shell Argentina y Equinor firmaron acuerdos con Enap, la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, para la exportación de shale oil de la reserva patagónica argentina de Vaca Muerta, dijeron el viernes las compañías en un comunicado.

Los acuerdos regirán hasta junio de 2033 y contemplan un volumen inicial agregado de hasta 70.000 barriles diarios, por lo que se estima que los ingresos para el país austral rondarán los US$12.000 millones a lo largo de su ejecución, explicaron.

La relación con la empresa chilena Enap se profundizó en los últimos años a partir de la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Norte, obras claves para poder sacar el crudo hacia Chile y, potencialmente, a mercados internacionales a través del Pacífico.

"Actualmente el 40% de las exportaciones de la cuenta neuquina se realizan por este sistema de transporte", agregaron.

Argentina depende de sus operaciones en Vaca Muerta, una enorme formación ubicada en la provincia sureña de Neuquén, que representa el 64% de la producción petrolera del país, para alcanzar su deseo de convertirse en un exportador clave de energía.

Gracias a la producción no convencional en esa área, Argentina logró en octubre un récord a nivel nacional de 860.000 barriles promedio diario.

La balanza comercial energética registró en octubre un superávit por US$708 millones, con un incremento del 12,8% de sus ventas al exterior y un aumento del 3,1% de sus importaciones.

En los primeros 10 meses del año, Argentina logró un saldo positivo por US$6.068 millones, por encima de los US$5.668 millones de todo el 2024.

