ACTUALIZA 2-Bolsa argentina renueva máximo por expectativa favorable de economía

BUENOS AIRES, 4 dic (Reuters) - La plaza accionaria de Argentina cerró con inestabilidad el jueves por selectivas toma de ganancias luego de anotar su valor récord histórico intradiario medido en pesos por las perspectivas alentadoras que pesan sobre la economía del país, en base a una amplia desregulación comprometida por el Gobierno libertario de Javier Milei.

La llegada de nueva liquidez impulsa a la bolsa casi a diario, con fondos de inversión que refuerzan sus carteras ante la tranquilidad que exhibe el tipo de cambio.

El nuevo posicionamiento del oficialismo en el Congreso le permitiría a Milei aprobar leyes del ámbito laboral, fiscal y previsional que deberían respaldar el andar económico, con una mejora del PIB por arriba del 3,5% para el 2026.

El índice líder S&P Merval de la plaza porteña perdió un 1,05% al cierre, luego de renovar su récord intradiario en los 3.182.788,49 puntos, contra su máximo histórico previo de 3.181.450,09 anotado el pasado 3 de noviembre.

Durante el último trimestre, este mercado ha trepado un 77% con el respaldo de una inesperada victoria del partido de Milei en las elecciones de medio término a finales de octubre.

"El Merval, medido en dólares, atraviesa ahora una fase de lateralización tras el boom post-electoral, encontrando resistencia en la zona de los 2.000 puntos. Esta situación es considerada una forma sana de ajuste y brinda la posibilidad de realizar arbitrajes entre diferentes papeles del panel líder", sostuvo Rava Bursátil.

Contra una ligera retracción del riesgo país, analistas esperan que Argentina retome el crédito externo interrumpido varios años atrás por repetitivas crisis.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en la víspera que hay ofrecimiento de bancos para recibir hasta unos 7.000 millones de dólares, frente al compromiso de cancelar deuda a inicio de enero por 4.500 millones de dólares.

Para despejar dudas entre los inversores, Estados Unidos firmó recientemente un intercambio de monedas con Argentina por 20.000 millones de dólares.

"La atención se mantiene sobre la acumulación genuina y sostenida de reservas por parte del banco central (...) Además, se anticipó el plan de Argentina de retornar al mercado internacional de deuda a inicios de 2026, considerando que los rendimientos ya se encuentran en niveles razonables para pensar en una colocación", agregó Rava.

Las políticas monetarias y cambiarias de Argentina deberán respaldar una mayor acumulación de reservas para facilitar el acceso del país a los mercados internacionales de capital, dijo este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por su parte, la deuda soberana cayó un tenue 0,1% en el plano extrabursátil, con dinámica entre los Globales por ser uno de los títulos amortizable en enero próximo.

"Con esto en mente, el 'driver' a seguir siguen siendo las reservas (del BCRA), sobre todo, considerando que estamos cerca de los vencimientos de enero de (bonos) soberanos, y considerando la demanda estacional de fin de año", reportó Wise Capital.

Acotó que "se estima que las reservas (netas) siguen en terreno negativo en aproximadamente 17.000 millones de dólares. En ese orden, se espera que el Gobierno active su plan de recompra de bonos para enviar una señal de estabilidad a los mercados".

El peso mayorista se apreció un 0,59% a 1.445 por dólar, lejos de la punta vendedora de la banda de flotación del banco central (BCRA) fijada en 1.512,99 unidades para la fecha.

