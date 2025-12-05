ACTUALIZA 2-Comité de EEUU elimina recomendación a vacuna contra hepatitis B a recién nacidos

(Actualiza con detalles)

Por Michael Erman, Julie Steenhuysen y Mariam Sunny

5 dic (Reuters) - Un grupo de asesores sobre vacunas eliminó una recomendación general de que todos los niños estadounidenses reciban la vacuna contra la hepatitis B al nacer, una importante victoria política para el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, que, según expertos en enfermedades, revertirá décadas de avances en materia de salud pública.

El comité votó a favor de mantener la dosis al nacer solo para los bebés cuyas madres den positivo en las pruebas del virus, sustituyendo la recomendación universal de 1991 que ha protegido a todos los niños de las infecciones por hepatitis B, que pueden provocar enfermedades hepáticas graves. En el caso de los bebés cuyas madres hayan dado negativo en las pruebas, el comité votó por 8 a 11 recomendar que los padres, tras consultar con un profesional sanitario, decidan cuándo o si sus hijos deben recibir la serie de vacunas. Aconsejó a los padres que decidan retrasar la vacunación que administren la primera dosis no antes de los dos meses de edad, cuando antes se favorecía una dosis al nacimiento, seguida de otras dos.

Expertos en salud pública criticaron la medida, porque la decisión de pasar a la toma de decisiones clínicas compartidas crearía obstáculos al uso de las vacunas.

El comité asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) sobre las recomendaciones de salud pública que deben adoptarse, las que afectan la cobertura de los seguros sanitarios estadounidenses y ayudan a los médicos a elegir las vacunas adecuadas para sus pacientes.

Kennedy, fundador de la organización antivacunas Children's Health Defense, despidió en junio a los 17 expertos independientes y los sustituyó por un grupo que apoya en gran medida sus puntos de vista.

Durante la reunión de dos días, dos miembros del comité se opusieron enérgicamente al cambio, afirmando que no había datos que lo respaldaran y que existían décadas de información sobre la seguridad y eficacia de la vacuna.

Muchos miembros del comité, un grupo que ya no incluye a ningún inmunólogo, argumentaron que no había datos que demostraran que la vacuna es segura y dijeron que Estados Unidos no estaba a la altura de otros países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que todos los bebés reciban la vacuna contra la hepatitis B lo antes posible tras el nacimiento, seguida de dos o tres dosis de la inyección con un intervalo mínimo de cuatro semanas.

El 95% de los recién nacidos que sean infectados desarrollarán hepatitis crónica, según la OMS. (Reporte de Christy Santhosh y Kamal Choudhury en Bengaluru, Michael Erman en Nueva Jersey y Nancy Lapid en Phoenix. Edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)