ACTUALIZA 2-Conservador Asfura mantiene delantera en presidenciales Honduras; ojos de EE. UU. atentos a escrutinio

(Actualiza con detalles)

Por Laura García

TEGUCIGALPA, 5 dic (Reuters) - El candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía el viernes una ligera ventaja de poco más de 20.000 votos en las elecciones presidenciales de Honduras a medida que el escrutinio de votos alcanzaba su sexto día, mientras Estados Unidos volvió a advertir que su atención está puesta sobre el empobrecido país centroamericano.

Con el 86,81% de las actas escrutadas, Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Donald Trump, obtenía el 40,20% de los votos, por delante del presentador de televisión Salvador Nasralla, del centrista Partido Liberal, que sumaba 39,47%, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Más atrás figuraba la candidata del oficialista LIBRE, la exministra izquierdista Rixi Moncada, con el 19,31% de las preferencias y la mitad de votos que sus contrincantes.

Aproximadamente el 14% de las actas presentan inconsistencias y serán revisadas, de acuerdo al CNE. Además, en el pequeño municipio San Antonio de Flores, donde están habilitados para votar poco menos de 5.000 hondureños, recién se realizarán los comicios el 7 de diciembre, luego de que se denunciaran irregularidades que prohibieron la instalación de las juntas receptoras de votos.

La jefa del árbitro electoral, Ana Paola Hall, aseguró el jueves que, a medida que los resultados eran tabulados, los porcentajes de respaldo para uno u otro candidato irían variando, por lo que solicitó paciencia.

La administración de Trump volvió a intervenir en los comicios mientras la tensión se intensificaba.

"El presidente Donald Trump ha dejado claro que la democracia está en tela de juicio en estas elecciones en Honduras", escribió en X el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau la noche del jueves.

"El pueblo hondureño merece que se respete su voluntad y se escuche su voz (...) Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras", advirtió. A principios de semana, Trump alegó, sin pruebas, que Honduras estaba "tratando de cambiar" los resultados de los comicios presidenciales. "¡Si lo hacen, habrá un infierno que pagar!", amenazó en su plataforma Truth Social.

Nasralla, de 72 años, dijo en una entrevista con Reuters que el sorpresivo respaldo de Trump la semana pasada a Asfura había dado un giro a la contienda y rechazó la etiqueta que el líder republicano le puso de "comunista al límite". El candidato del Partido Liberal insistió el viernes en que hay "fraude" en su contra y adelantó que no habrá resultados finales antes del 30 de diciembre, la fecha límite que tiene el CNE para presentarlos.

Moncada y gente de su equipo, también han denunciado un fraude, aunque sin presentar pruebas.

El respaldo de Trump a Asfura, dicen expertos, encaja en su esfuerzo por moldear un bloque conservador en América Latina, desde Nayib Bukele en El Salvador hasta Javier Milei en Argentina.

Un día después de las elecciones, cuando apenas se contaban los votos, Trump indultó al otrora líder del Partido Nacional, el exmandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas.

"Quiero agradecer al presidente Donald Trump por reconocer la injusticia en mi caso y por concederme ese perdón, así como por las fuertes palabras, muy claras, al pueblo hondureño. Por eso estoy agradecido de que haya mostrado interés en el destino de nuestra nación", dijo Hernández en su cuenta de TikTok, su primer mensaje tras obtener la libertad.

"Hoy hay esperanza para los hondureños. Mi país ha decidido rechazar de manera categórica una ideología fracasada que promueve la izquierda radical. El mensaje está más que claro: el pueblo escogió la verdad sobre la mentira", agregó. A mitad de semana, la esposa de Hernández, Ana García, dijo en una entrevista con Reuters que el exmandatario no regresaría pronto a su país alegando motivos de seguridad.

La presidencia de Honduras se decide en una sola vuelta. El candidato con más votos gobernará de 2026 a 2030, incluso si el margen es estrecho o no alcanza la mayoría absoluta.

El viernes, Honduras se mantenía en calma. Sin embargo, muchos recuerdan los comicios de 2017, cuando una treintena de hondureños fallecieron en masivas protestas callejeras luego de que Hernández lograra la reelección en unos comicios ampliamente denunciados como fraudulentos.

En las semanas previas a las elecciones del domingo -donde también se eligieron a los 128 miembros del Congreso unicameral y miles de otros cargos públicos- el oficialismo y la oposición se acusaron mutuamente de

planear un fraude

y no ahondaron en planes concretos para resolver los grandes problemas que aquejan al país: narcotráfico, corrupción y la pobreza, que afecta a seis de cada 10 hondureños.

(Reporte de Laura García en Tegucigalpa y Diego Oré; Reporte adicional de Sarah Kinosian en Ciudad de México)