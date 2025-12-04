ACTUALIZA 2-Conservador Asfura vuelve a tomar la delantera en elecciones presidenciales Honduras; rival denuncia fraude

(Actualiza con denuncia de fraude)

Por Laura García y Emily Green

TEGUCIGALPA, 4 dic (Reuters) - El candidato del conservador Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, volvió el jueves a tomar la delantera en las elecciones presidenciales de Honduras, aunque por escasos 8.820 votos, desplazando al contendiente del centrista Partido Liberal (PLH), Salvador Nasralla, quien denunció un fraude y acusó a la empresa responsable de la divulgación de los resultados.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y quien es respaldado abiertamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sumaba un 40,06% de los votos, seguido muy de cerca por el presentador de televisión Nasralla, con el 39,73%. Más atrás figuraba la candidata del oficialista LIBRE, la exministra izquierdista Rixi Moncada, con el 19,20% de las preferencias, según datos oficiales al 85% de las actas transmitidas.

"El escaso margen del resultado entre los candidatos a la Presidencia del PLH y PN es histórico en nuestro país. Desde el CNE (Consejo Nacional Electoral) seguimos trabajando para que la declaratoria refleje fielmente la voluntad popular", dijo la presidenta del árbitro electoral, Ana Paola Hall.

Hasta la tarde del miércoles, Nasralla estaba primero por unos 14.000 votos. Por la noche, el contendiente del Partido Liberal, de 72 años, dijo que la diferencia a su favor iba a aumentar porque había ganado con holgura en las zonas cuyas actas no se habían transmitido aún. Además, dijo Nasralla en un video compartido en sus redes sociales, iba a impugnar los resultados en los lugares donde había "inflación de votos".

"El resultado tomará algunos días, yo les pido calma, tranquilidad. El triunfo lo tenemos en las manos", dijo la noche del miércoles.

Pero la mañana del jueves, el candidato del Partido Liberal denunció un fraude asegurando que durante la madrugada se le adjudicaron sus votos a Asfura y viceversa, con lo que él pasó al segundo lugar.

"Deben investigar a la empresa colombiana que está metida en estos cambios, ASD", dijo Nasralla en X.

El Grupo ASD, con sede en Bogotá, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.

"El pueblo hondureño no permitirá que se repita la curva de Batson. ¡Jueguen limpio!", agregó Nasralla, en referencia a

David Matamoros Batson,

presidente del árbitro electoral durante las elecciones presidenciales de 2017, cuando el entonces mandatario Juan Orlando Hernández logró la reelección en unos comicios ampliamente denunciados como fraudulentos.

Aquella vez, las denuncias de fraude llevaron a masivas protestas callejeras que dejaron una treintena de fallecidos. Tras un polémico fallo judicial, Hernández se postuló para un segundo mandato consecutivo. Los primeros resultados de la contienda colocaron a Nasralla a la cabeza. Sin embargo, tras días sin difundirse los

resultados y luego de un apagón eléctrico en el país, Hernández tomó la delantera y se alzó con el triunfo.

PRESENTACIÓN CAÓTICA DE RESULTADOS

La votación del domingo transcurrió con tranquilidad, según observadores electorales independientes. Sin embargo, la posterior presentación de los resultados ha sido caótica, marcada por interrupciones que han intensificado la frustración por la reñida contienda.

Miembros del CNE han culpado a ASD, la empresa responsable de la plataforma de tabulación, por las pausas en el conteo de votos.

Trump ha intervenido repetidamente en las elecciones hondureñas. Antes de la votación, llamó a votar por Asfura. Posteriormente, el lunes por la noche, afirmó, sin aportar pruebas, que se estaba intentando llevar a cabo un posible fraude.

El líder republicano también indultó a Hernández, expresidente del Partido Nacional de Asfura, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos tras ser condenado por tráfico de drogas y posesión de armas.

A pesar del ambiente tenso, las calles de Tegucigalpa permanecían tranquilas el jueves mientras los ciudadanos esperaban los resultados.

La presidencia de Honduras se decide en una sola vuelta. El candidato con más votos gana, incluso si el margen es estrecho o no alcanza la mayoría absoluta.

(Reporte de Laura García en Tegucigalpa y Diego Oré en Ciudad de México; Reporte adicional de Emily Green, Fredy Rodríguez y Leonel Estrada en Tegucigalpa y Aída Peláez-Fernández en Barcelona )