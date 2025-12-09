ACTUALIZA 2- Ecuador debe pagar US$220.800.000 a Chevron y Texaco en caso de arbitraje: procuraduría

(Agrega comentario Chevron)

QUITO, 9 dic (Reuters) - La Procuraduría de Ecuador dijo que un tribunal arbitral dictaminó que el país andino debe pagar unos US$220.800.000 como indemnización en un caso iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company.

El monto fijado es inferior a la pretensión inicial de la demanda que ascendía, con intereses, a más de US$3.350.000.000, dijo la entidad en un comunicado difundido la noche del lunes.

"Se ha evitado el pago de más de US$3.130.000.000, lo que representa una reducción del 93,4% del valor total pretendido", agregó la procuraduría.

La demanda de arbitraje que presentaron las empresas petroleras ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya fue bajo el argumento de una supuesta denegación de justicia en Ecuador y la violación de un tratado bilateral suscrito con Estados Unidos.

En agosto del 2018, el tribunal arbitral determinó que Ecuador había violado el tratado bilateral de inversión y el siguiente paso era cuantificar y fijar la indemnización por daños, que fueron los fijados en este fallo.

El tribunal también determinó que Ecuador había negado justicia a Chevron, en un polémico juicio impulsado por comunidades indígenas en una corte local del país, que condenó a la empresa estadounidense a pagar unos US$9.500.000.000 por daños ambientales en la Amazonia.

"Al condenar el fraude judicial, soborno y corrupción ocurridos durante un gobierno ecuatoriano anterior, el Tribunal ha fortalecido el estado de derecho a nivel global", dijo Chevron en un comentario el martes. "A Chevron le complace la resolución de este asunto".

La Procuraduría de Ecuador dijo que lograron demostrar ante el tribunal arbitral que los conceptos y montos pedidos por las empresas demandantes eran "exagerados, infundados o que las demandantes carecían de derecho para exigirlos".

El caso avanza a una nueva fase para determinar los costes del arbitraje, dijo la procuraduría. (Reporte de Alexandra Valencia, Editado por Manuel Farías)