ACTUALIZA 2-El BCE mantiene los tipos y se muestra más positivo sobre la economía

El Banco Central Europeo mantuvo estables sus tipos de interés oficiales el jueves y adoptó una postura más positiva sobre la economía de la zona euro, que ha demostrado su resistencia a las perturbaciones del comercio mundial.

El banco central de los 20 países que comparten el euro elevó varias de sus proyecciones de crecimiento e inflación para el bloque, lo que probablemente cierre la puerta a nuevos recortes de tipos a corto plazo.

"La inflación se ha revisado al alza para 2026, principalmente porque los expertos esperan ahora que la inflación de los servicios disminuya más lentamente", dijo el BCE en un comunicado de prensa.

Las últimas cifras de crecimiento de la zona euro han estado por sobre las expectativas del BCE, gracias a que los exportadores han sorteado los aranceles estadounidenses mejor de lo previsto y a que el gasto interno ha contrarrestado el malestar en el sector manufacturero.

La inflación, por su parte, ha rondado el objetivo del 2% del BCE, impulsada por el aumento de los precios en el sector servicios, y se espera que se mantenga en ese nivel en un futuro próximo.

Los datos más optimistas ya han llevado a los inversores a poner punto final a un ciclo de relajación que llevó al BCE a reducir su tipo de interés oficial del 4% al 2% hasta el pasado mes de junio.

Con todo, el BCE mantuvo formalmente sus opciones abiertas el jueves, repitiendo su mantra de que fijaría los costes de endeudamiento "reunión por reunión" dependiendo de los datos que fueran llegando y que "no se comprometía de antemano a una senda de tipos concreta".

¿SUBIDA DE TIPOS?

No obstante, era seguro que a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se le preguntaría si los tipos subirían próximamente, como algunos operadores habían estado anticipando. Sin embargo, muchos consideraron este debate prematuro, dada la amplia capacidad ociosa en el sector manufacturero.

"Yo esperaría que Christine Lagarde se mantuviera al margen de las conversaciones sobre la subida de tipos", dijo Spyros Andreopoulos, fundador de la consultora Thin Ice Macroeconomics.

Algunos comentarios de Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, Philip Lane, economista jefe, y la propia Lagarde han contribuido a alimentar algunas especulaciones sobre una subida de tipos a finales del año próximo.

Los mercados financieros han empezado a valorar las modestas posibilidades de una subida de tipos a finales del año que viene o principios de 2027.

Sin embargo, la mayoría de los economistas encuestados por Reuters esperan que el BCE deje los tipos donde están hasta 2026 y 2027, aunque la horquilla de previsión para este último año era amplia, entre el 1,5% y el 2,5%.

"La realidad es que el listón está bastante alto para un movimiento en cualquier dirección en las próximas reuniones", dijo Isabelle Mateos y Lago, economista jefe de BNP Paribas.

MAYORES PREVISIONES DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN

El BCE no pudo hacer otra cosa que reconocer que la actividad económica de la zona euro, aunque poco espectacular, ha sido mejor de lo esperado.

Ahora prevé un crecimiento del 1,4% este año, del 1,2% en 2026 y del 1,4% en 2027 y 2028.

Los economistas del sector privado también pronostican que el crecimiento se mantenga el año que viene, apoyado por las inversiones previstas por el Gobierno alemán en defensa e infraestructuras y un mercado laboral relativamente tenso, en el que los trabajadores han visto por fin cómo los salarios se ponían al nivel de la subida de los precios tras la pandemia.

"La estabilidad del mercado laboral, el crecimiento del sector servicios y el estímulo fiscal alemán impulsarán la economía de la zona euro en los próximos meses", dijo Felix Schmidt, economista de Berenberg.

Las previsiones de inflación subyacente del BCE para 2026-27 también aumentaron.

Estas previsiones son cruciales, ya que tienen en cuenta el efecto del retraso del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión de dióxido de carbono de la Unión Europea, que reducirá mecánicamente la inflación general en 2026-27 y la elevará en 2028.

Entre los factores que probablemente pesarán en la inflación está la fortaleza del euro frente al yuan chino o renminbi, que está haciendo aún más difícil para la zona euro competir con China, y frente al dólar estadounidense, que puede caer aún más si la Reserva Federal recorta los tipos más rápidamente bajo un nuevo presidente.

"Cuando se observa la balanza comercial de Europa, parece que el problema de competitividad es mucho más pronunciado frente a China que frente a EEUU. Para mí, el tipo de cambio que hay que mirar no es el del dólar-euro, sino el del euro-renminbi", dijo Mateos y Lago, el analista de BNP. (Información de Balazs Koranyi y Francesco Canepa; edición de Catherine Evans; editado en español por Tomás Cobos, María Bayarri Cárdenas y Benjamín Mejías Valencia)