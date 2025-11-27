ACTUALIZA 2- Fiscal general de México, Alejandro Gertz, presenta su renuncia

(Actualiza con detalles a partir de 4to párrafo)

Por Diego Oré

CIUDAD DE MÉXICO, 27 nov (Reuters) - El fiscal general de México, Alejandro Gertz, presentó la renuncia a su cargo, dijeron el jueves a Reuters dos fuentes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que solicitaron el anonimato.

La renuncia del abogado de 86 años debe ser aprobada por el Senado mexicano, que se disponía a sesionar la tarde del jueves.

Gertz, quien se ha desempeñado como fiscal general desde 2019, fue nombrado originalmente para un mandato de nueve años, que concluiría en 2028.

Su renuncia se produce en medio del escrutinio público al gobierno de Sheinbaum por cuestiones de seguridad, especialmente tras el sonado asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, una ciudad del violento estado Michoacán.

Sheinbaum declaró el jueves en su conferencia de prensa diaria que había recibido una carta del Senado sobre la posible renuncia de Gertz, la estaba revisando y que ofrecería una actualización el viernes.

Una vez aprobada la renuncia de Gertz, Sheinbaum debe presentar tres candidatos para suceder al fiscal general al Senado, que posteriormente designa a un sucesor mediante una mayoría de dos tercios.

Medios de comunicación locales han mencionado a Ernestina Godoy, exfiscal general de la Ciudad de México y actual asesora legal de la presidenta, como posible sucesora de Gertz. El Gobierno no ha comentado sobre quién podría ser el próximo fiscal general. (Reporte de Diego Oré; Reporte adicional de Lizbeth Díaz)