ACTUALIZA 2-Inflación general y subyacente de México aceleran más de lo esperado en noviembre

(Añade comentarios de la subgobernadora del banco central Borja en entrevista)

CIUDAD DE MÉXICO, 9 dic (Reuters) - La inflación general interanual de México avanzó en noviembre por encima de las expectativas, al igual que el índice subyacente, pero aunque las cifras generan cautela no cambian las perspectivas de que el banco central recortará nuevamente la tasa clave el jueves en su próximo anuncio. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aceleró a un 3.80% año con año, después de haberse colocado en octubre en 3.57%, de acuerdo con cifras divulgadas el martes por el instituto nacional de estadística, INEGI. MXCPIA=ECI

Analistas anticipaban una tasa del 3.70%.

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, se ubicó en un 4.43%, superior al 4.34% esperado por el mercado y al 4.28% de octubre. MXCCPI=ECI

"Aunque esto ameritaría cautela por parte de Banxico, la Junta de Gobierno ha destacado que la debilidad de la demanda interna generará menores presiones inflacionarias hacia adelante, lo que, sumado a la reciente apreciación del peso, les permite continuar con el ciclo de recortes", dijo Monex.

"Por lo anterior, estimamos que, en su reunión del 18 de diciembre, Banxico recortará en 25 pb su tasa de interés de referencia, ubicándola en 7.00%", agregó.

La subgobernadora del banco central de México (Banxico) Galia Borja dijo en una entrevista en un podcast de Banorte publicada el martes que el balance de riesgos para la inflación del país continúa sesgado al alza.

Borja advirtió también que el próximo año presentará ciertos riesgos adicionales, como el aumento de algunos impuestos, y

la incertidumbre sobre la imposición de aranceles, junto con la renegociación del tratado comercial de Norteamérica, TMEC, que podría generar cierta volatilidad en los mercados financieros.

A esto podría sumarse "una posible reversión en la inflación no subyacente, dados los niveles bajos en que se encuentra actualmente, que son menores a 2%", dijo. "De esta forma entonces, desde mi punto de vista, la mayor cautela es pertinente para la conducción de la política monetaria".

El banco central, que tiene un objetivo permanente de inflación de un 3% +/- un punto porcentual, rebajó el mes pasado la tasa de referencial en 25 puntos base (pb) a un 7.25%, como vaticinaba el mercado, en su duodécima disminución al costo de los créditos desde que inició un ciclo de recortes el año pasado.

Banco de México ha reducido las tasas en un total de 400 pb desde su máximo histórico de un 11.25% en que se ubicaba a principios de 2024.

(Reporte de Aida Peláez-Fernández y Raúl Cortés Fernández, editado por Manuel Farías)