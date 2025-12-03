ACTUALIZA 2- La red eléctrica cubana sufre colapso parcial y La Habana se queda sin electricidad

(Agrega detalles y citas)

Por Dave Sherwood

LA HABANA, 3 dic (Reuters) - La red eléctrica de Cuba sufrió un colapso parcial a primera hora del miércoles, dejando a oscuras a la capital, La Habana, y a gran parte del oeste del país, informaron medios estatales y testigos presenciales.

El periodista de la televisión estatal Lázaro Manuel Alonso confirmó que cuatro de las provincias más occidentales del país, desde Pinar del Río hasta Mayabeque, estaban sin luz eléctrica.

"Cerca de las 5 am se produjo una falla en una línea de transmisión que enlaza Santa Cruz del Norte con Guiteras (la termoeléctrica)", dijo más tarde Alonso.

El proceso de "energización de las subestaciones del occidente para restablecer progresivamente el servicio eléctrico" ya ha comenzado, añadió.

El horizonte de La Habana estaba en gran parte oscuro antes del amanecer, y sólo los hospitales y algunos hoteles turísticos seguían iluminados a primera hora del miércoles, observó un testigo de Reuters.

Las centrales eléctricas petroleras de Cuba, ya obsoletas, sufrieron una crisis total el año pasado a medida que disminuían las importaciones de crudo de Venezuela, Rusia y México.

Desde entonces, la red eléctrica cubana ha colapsado parcial o totalmente en varias ocasiones.

Muchos habitantes de la isla caribeña sufren apagones diarios de 20 horas o más. Incluso los habitantes de La Habana, antes protegidos de la peor parte de los cortes, se enfrentan ahora regularmente a 10 horas o más sin electricidad cada día.

El Gobierno cubano atribuye el empeoramiento de los apagones a la escasez de combustible, la anticuada infraestructura y los daños causados por el huracán Melissa.

Las sanciones de Estados Unidos y una profunda crisis económica han hecho imposible durante años que el gobierno compre suficiente combustible, forzando una creciente dependencia de los aliados y complicando los esfuerzos de Cuba por mantener las luces encendidas.

Pero las importaciones de crudo y combustible de la isla en los primeros 10 meses de 2025 cayeron más de un tercio en comparación con el mismo período de 2024, ya que aliados clave como México y Venezuela redujeron drásticamente los suministros, según datos de transporte marítimo y documentos vistos por Reuters. (Reporte de Dave Sherwood; reporte adicional de Nelson Acosta. Editado en Español por Ricardo Figueroa)