ACTUALIZA 2-La UE busca acelerar la ofensiva contra los envíos chinos baratos

(Agrega acuerdo de los ministros de Finanzas, detalles, contexto y autores)

Por Philip Blenkinsop y Helen Reid

BRUSELAS, 13 nov (Reuters) -

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron el jueves adelantar al próximo año los aranceles aduaneros sobre los paquetes de bajo valor que lleguen al bloque, en un intento de acabar con las importaciones baratas del comercio electrónico chino, una medida que afectará a los minoristas en línea chinos Shein y Temu.

El acuerdo alcanzado por los ministros de Finanzas reunidos en Bruselas para introducir aranceles "lo antes posible en 2026" abre las negociaciones con el Parlamento Europeo, cuya aprobación también es necesaria.

En 2023, la Comisión Europea propuso suprimir la exención, pero solo a partir de mediados de 2028.

Plataformas en línea como Shein, Temu, AliExpress y Amazon Haul, que envían productos de fábricas chinas directamente a los compradores, ofrecen precios bajísimos en parte gracias a la exención aduanera, lo que perjudica a competidores europeos.

"Las industrias europeas, en particular los minoristas, han insistido repetidamente en que se elimine sin demora esta distorsión de la competencia", escribió Sefcovic.

El minorista alemán en línea Zalando, entre los que presionan a la UE para que actúe, dijo en un comunicado que la eliminación de la exención debe acelerarse, y una tasa de manipulación a escala de la UE podría "desempeñar un papel complementario" mientras tanto.

LA MEDIDA AFECTARÁ A SHEIN Y TEMU

Shein no quiso hacer comentarios, mientras que Temu, AliExpress y Amazon no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios. Shein ya se enfrenta a un proceso judicial en Francia por la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil en su plataforma.

El número de paquetes de bajo valor que llegaron al bloque se duplicó el año pasado hasta alcanzar los 4.600 millones, procedentes de China, y la Comisión, brazo ejecutivo del bloque, se enfrenta a la presión de las empresas de la UE para frenar más rápidamente ese flujo.

"Ya hemos recibido más paquetes que en todo el año 2024 y el Black Friday y la Navidad están a la vuelta de la esquina", dijo en un comunicado Dirk Gotink, eurodiputado y negociador jefe de la nueva legislación aduanera, celebrando la medida de eliminar más rápidamente la exención aduanera.

Estados Unidos ya ha suprimido su propia política "de minimis", que permitía la entrada libre de impuestos de paquetes por valor inferior a US$800, lo que hace temer que las importaciones chinas baratas se desvíen más a Europa.

Además, los países de la UE parecen dispuestos a introducir tasas nacionales de gestión.

Rumanía ha propuesto una tasa de 25 lei (US$5,73) para los paquetes de poco valor, mientras que Italia trabaja en un impuesto para finales de año con el fin de proteger su industria de la moda, dijo el miércoles su ministro de Industria.

LOS MINORISTAS ADVIERTEN CONTRA EL SURTIDO DE TASAS NACIONALES

El grupo de presión de los minoristas y mayoristas europeos EuroCommerce ha advertido de que una variedad de tasas nacionales diferentes podría socavar el mercado único de la UE.

La Comisión ha propuesto una tasa de 2 euros, pero no está claro cuándo se impondría.

Sefcovic acogió con satisfacción el respaldo de los ministros de Finanzas de la UE porque las empresas europeas, en particular los minoristas, habían exigido reiteradamente la supresión sin demora de "esta distorsión de la competencia".

El ministro neerlandés de Finanzas, Eelco Heinen, dijo a la prensa que era hora de "poner freno" a los paquetes chinos baratos que inundan el mercado europeo, mientras que su par griego, Kyriakos Pierrakakis, dijo en un comunicado que su país respaldaba la imposición inmediata de aranceles a los paquetes pequeños.

(1 dólar = 0,8575 euros)

(1 dólar = 4,3595 lei)

(Información de Jan Strupczewski, Inti Landauro en Bruselas, Helen Reid en Londres y Angeliki Koutatou en Atenas; escrito por Philip Blenkinsop; edición de Conor Humphries, Ed Osmond y Mark Potter; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Benjamín Mejías Valencia)