ACTUALIZA 2- Legisladores brasileños votan a favor de reducir la pena de cárcel de Bolsonaro tras una caótica sesión

(Actualiza con detalles)

Por Maria Carolina Marcello y Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 10 dic (Reuters) - Legisladores brasileños votaron el miércoles a favor de reducir la pena de prisión del expresidente de derecha Jair Bolsonaro, aunque es probable que el proyecto de ley encuentre resistencia por parte de los senadores, el Supremo Tribunal y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En una tensa sesión que degeneró en caos antes de la votación en la madrugada del miércoles, la cámara baja de Brasil aprobó un proyecto de ley que podría reducir la pena de Bolsonaro de 27 años a poco más de dos, según su patrocinador.

El mes pasado, Bolsonaro comenzó a cumplir su condena por conspirar para dar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones de 2022.

El proyecto de ley del miércoles, aprobado por 291 votos a favor y 148 en contra, reduce las penas de los condenados por su participación en los disturbios de enero de 2023, cuando los partidarios de Bolsonaro invadieron y saquearon el palacio presidencial, el Supremo Tribunal y el Congreso.

La votación se produce pocos días después de que el hijo mayor del expresidente, el senador Flavio Bolsonaro, anunciara su candidatura a la presidencia y comenzara conversaciones con un grupo de partidos centristas conocidos por su influencia en el Congreso.

El senador Bolsonaro dijo a periodistas que el "precio" de su candidatura era la libertad de su padre, antes de retractarse de esos comentarios y calificar su candidatura de "irreversible".

Una versión preliminar del proyecto de ley presentado por los legisladores de derecha de la oposición habría indultado a los implicados en "manifestaciones políticas" tras la elección de Lula, pero el promotor del proyecto, Paulinho da Força, descartó concederles la amnistía total.

"No hay posibilidad de amnistía", afirmó. "Hablamos con todos los partidos y el único proyecto viable para pacificar Brasil es la reducción de las penas".

Alrededor de 2000 personas fueron detenidas por el ataque a Brasilia, que se comparó con el ataque de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos en Washington. Muchas de ellas han sido condenadas por el Supremo Tribunal por intento de golpe de Estado, entre otros delitos.

El proyecto de ley deberá ser aprobado por una comisión del Senado y luego someterse a votación en el pleno antes de ser enviado a Lula para su firma.

Un ministro del Gobierno, que habló bajo condición de anonimato, dijo que será difícil impedir que el proyecto de ley sea aprobado por el Senado, pero se espera que Lula lo vete, lo que dejaría al Congreso con la carga de intentar revocar el veto. (Información adicional de Eduardo Simões y Fernando Cardoso en Sao Paulo, Brendan O'Boyle en Brasilia, Mrinmay Dey en Bengaluru)