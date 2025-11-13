ACTUALIZA 2- Los ingresos por créditos del Sabadell siguen bajo presión en el tercer trimestre

(Cambia titular y reescribe para destacar los ingresos por préstamos)

MADRID, 13 nov (Reuters) -

Los ingresos por créditos del banco español Sabadell mientras el foco de atención se desplaza hacia la sostenibilidad tras la por parte del BBVA

dijo el jueves que su beneficio neto del tercer trimestre cayó un 17,7% respecto al mismo periodo de 2024 debido a los menores ingresos por créditos.

El cuarto mayor banco del país por capitalización bursátil registró un beneficio neto de 414 millones de euros (US$483 millones) en el periodo de julio a septiembre. Los bancos españoles se han beneficiado de los mayores costes de los préstamos, vinculados en su mayoría a tipos variables. Sin embargo, los márgenes se están estrechando.

En el tercer trimestre, el beneficio neto del cuarto mayor banco del país por capitalización bursátil cayó un 17,7%, hasta 414 millones de euros, por debajo de los 449 millones de euros previstos por los analistas. El margen de intereses del Sabadell —las ganancias por préstamos menos los costes de los depósitos— cayó un 4% interanual en el trimestre hasta los 1.200 millones de euros, por debajo de los 1.220 millones de euros esperados por los analistas.

Para este año, el banco espera un margen de intereses de unos 4.900 millones de euros este año, frente a los 5.000 millones de euros de 2024, o 3.600 millones de euros sin TSB, que acordó vender a Banco Santander.

Como parte de su estrategia esbozada en julio, espera para 2027 un margen de intereses de 3.900 millones de euros sin TSB, la misma cantidad que alcanzó en 2024.

excluyendo TSB. Espera completar la operación en el primer trimestre de 2026.

Los analistas vigilan de cerca si Sabadell será capaz de mantener las tasas de crecimiento sin TSB, que representó el 18,5% del beneficio neto del grupo en los nueve primeros meses.

El beneficio neto de TSB se mantuvo sin cambios en el trimestre, aunque los ingresos por créditos aumentaron un 5%.

En 2027, Sabadell aspira a obtener un beneficio neto de más de 1.600 millones de euros y alcanzar un ratio de rentabilidad sobre fondos propios tangibles (RoTE, por sus siglas en inglés) del 16%, frente al 15% registrado a finales de septiembre, gracias a un mayor crecimiento del crédito en España, donde se prevé que la economía crezca por encima de la media de la eurozona.

(1 dólar = 0,8575 euros)

(Información de Jesús Aguado; edición de David Latona; editado en español por Tomás Cobos, Jorge Ollero Castela y Paula Villalba)