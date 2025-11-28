ACTUALIZA 2-Mercados argentinos cierran noviembre con mejor clima a la espera de la nueva conformación del Congreso

(Actualiza mercados al cierre y agrega datos)

BUENOS AIRES, 28 nov (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina operaron tranquilos y con dispares tendencias el viernes para concluir un mes en el que el Gobierno del presidente Javier Milei afianzó su liderazgo luego de imponerse en recientes elecciones legislativas que le darán mayor presencia en el Congreso para avanzar en su plan de desregulación económica.

El mandatario libertario busca aprobar leyes en materia de reformas tributaria, laboral y previsional, entre otras, para consolidar su plan ortodoxo.

"El claro triunfo oficialista despejó muchas de las dudas acerca de su gobernabilidad futura y dejó un escenario mucho más optimista de cara al futuro", dijo Capital Markets Argentina, y señaló que "las próximas medidas a anunciar por el Gobierno, así como su capacidad de negociar las nuevas reformas con el Congreso serán claves para poder mantener al mercado en este supuesto positivo".

Los nuevos legisladores entrarán en funciones desde el 10 de diciembre.

El peso en el segmento interbancario cerró equilibrado a 1.451,5 unidades por dólar, manteniéndose dentro de una banda de flotación divergente dispuesta en abril pasado, para cerrar noviembre con una depreciación del 1,83%.

Una menor presión cambiaria por necesidades de pesos ante obligaciones propias de fin de año inducen a la actual calma cambiaria, comentaron operadores.

Según datos del banco central (BCRA), los depósitos bancarios del sector privados en dólares totalizan un nivel récord de 35.531 millones al 20 de noviembre, lo que implicó un alza de 478 millones de dólares en ese período de noviembre.

"El mercado parece descontar una banda superior corriendo al 2% mensual y un tipo de cambio real estable en los valores actuales", dijo Delphos Investment.

"Todas las implícitas de tipo de cambio se ubican significativamente por sobre la banda cambiaria proyectada al ritmo de crecimiento actual, lo que quiere decir que el mercado desconfía del régimen actual", señaló.

Las escasas reservas internacionales con las que cuenta el BCRA y la casi nula compra de divisas en el mercado para incrementarlas crea dudas entre los inversores de cara a próximos vencimientos.

El lunes próximo el BCRA debe afrontar un pago de 1.000 millones de dólares de Bopreal 2026 y en enero el Tesoro cancelará otros 4.500 millones de dólares de bonos Globales y Bonares.

"El Tesoro casi no compró reservas en un mes en el que entre provincias y corporativos emitieron 4.200 millones de dólares 'offshore', algo que no se va a repetir todos los meses", dijo la Consultora 1816.

"El equipo económico busca que las compras de divisas ocurran a la par del crecimiento de la demanda de medios de pago en un contexto de crecimiento económico, lo que lleva nuevamente al interrogante de si el tipo de cambio al que hay suficiente demanda de pesos es consistente con la continuidad de las bandas", añadió.

Operadores especulan que un grupo de bancos internacionales evalúa un crédito 'repo' para garantizar los próximos vencimientos de deuda.

Por su parte, el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires mejoró un 0,21% como cierre provisorio, para finalizar el mes con un positivo del 0,79% y acumular una firme alza del 71% en el último trimestre.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso una regulación para los Fondos Comunes de Inversión (FCI) imponiendo un tope del 20% para la inversión en cauciones bursátiles, efectiva desde diciembre.

La medida, impulsada a pedido del BCRA, apunta a reducir la volatilidad en las tasas de corto plazo, limitar la exposición a riesgos y preservar la liquidez del sistema financiero, exigiendo además un margen de liquidez del 80% en cuentas bancarias o en el BCRA, explicó el Grupo SBS.

Por su parte, los bonos en la plaza extrabursátil local perdieron un 0,5% ante reacomodamientos de carteras en un mes donde los activos mejoraron un 3,8% promedio. El riesgo país argentino se mantenía en torno a las 651 unidades.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)