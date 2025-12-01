ACTUALIZA 2-Mercados de Argentina encaran diciembre con optimismo, miradas puestas en reservas del Banco Central

(Actualiza datos al cierre de mercados)

BUENOS AIRES, 1 dic (Reuters) - En la recta final hacia fin de año, los activos de Argentina ratificaron este lunes su sesgo positivo ante mejores perspectivas para que el Gobierno de Javier Milei ahonde en sus políticas ortodoxas, aunque el escaso nivel de reservas del banco central (BCRA) enciende luces amarillas.

El mandatario libertario, que se impuso en recientes elecciones legislativas, busca aprobar leyes en materia de reformas tributaria, laboral y previsional, entre otras.

"Argentina transita el cierre de 2025 en un equilibrio macroeconómico inestable, pero sorprendentemente calmo", afirmó la consultora Qualy.

"Esta estabilidad superficial se apoya, más que en fundamentos económicos sólidos, en una combinación de apoyo político externo, disciplina fiscal estricta y expectativas favorables tras el triunfo legislativo del oficialismo", señaló.

El Gobierno estadounidense otorgó al país austral un 'swap' de monedas por 20.000 dólares en un gesto de apoyo hacia la actual administración libertaria.

Las reservas internacionales del BCRA totalizaban 41.776 millones de dólares a este lunes como cifra provisoria, aunque las reservas netas se encuentran en terreno negativo según analistas.

"Si bien el Tesoro argentino compró estimativamente algo menos de 300 millones de dólares en noviembre, es importante destacar que la cobertura vendida entre (letras) 'Lelink' y futuros bajó aproximadamente 6.000 millones de dólares", dijo Roberto Geretto de Adcap.

"Así, el Tesoro y BCRA en su conjunto están menos vendido en dólar, algo siempre positivo, aún cuando las compras en el MULC (Mercado Único de Cambios) no sean cuantiosas", explicó.

Este lunes el BCRA afrontaba un pago de 1.000 millones de dólares de 'Bopreal 2026' y en enero el Tesoro cancelará otros 4.500 millones de dólares de bonos 'Globales' y 'Bonares'.

En la plaza cambiaria, el peso se mantuvo estable a 1.451,5 por cada dólar, ubicándose dentro de la banda de flotación vigente para el día entre 925,53 y 1.511,48 unidades, mientras que los negocios a futuro se pactaron a 1.475 unidades para fin de año.

"El Gobierno apuesta a la demanda estacional de pesos de diciembre para empezar a comprar reservas sin presionar ni en el tipo de cambio ni en la demanda de títulos del Tesoro", dijo la consultora Eco Go.

"Por ahora, sin una oferta firme más allá de la generada por la colocación de las empresas, sólo puede realizar compras pequeñas, también limitado por la falta de recursos para poder comprarlas desde el Tesoro", afirmó.

En el mercado bursátil, el índice accionario líder S&P Merval pasó a ganar un 1,12% como cierre provisorio, tras mejorar un 9,59% durante la semana pasada y finalizar noviembre con un avance del 0,79%.

En el mercado de bonos soberanos los principales activos mostraron finalmente una leve trayectoria bajista del 0,1% sostenidos por las emisiones dolarizadas, con un riesgo país que se mantenía en torno de las 650 unidades, dijeron operadores.

"En acciones vamos a un mercado muy alcista, que seguramente nos dejara con buenas utilidades de cara a los próximos 45 días", mientras que "los instrumentos financieros en pesos lucen poco atractivos, pero muchos operadores han tomado caución al 18% anual, y se han colocado a tasas superiores al 30% anual, con una brecha más que interesante", dijo el analista Salvador di Stefano.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció a última hora del viernes una flexibilización a restricciones cambiarias para inversores extranjeros que pretendan realizar transferencias de valores negociables al exterior.

"La decisión del Gobierno de introducir un ajuste menor a las restricciones cambiarias para permitir la reinversión de pesos provenientes de pagos de servicios de deuda en el exterior muestra que el proceso de desmantelamiento de las restricciones pendientes será lento", dijo Max Capital.

La medida apunta a sostener la demanda de deuda en pesos, aliviar la presión cambiaria y enviar una señal de gradual apertura al mercado, coinciden analistas. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi y Jorge Otaola)