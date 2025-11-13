ACTUALIZA 2- Mercados de la Argentina siguen optimistas, apoyados en la estabilidad cambiaria.

(Actualiza con valores de cierre, agrega información y citas)

BUENOS AIRES, 13 nov (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina mantuvieron el optimismo el jueves ante un contexto de estabilidad cambiaria y un dato inflacionario del 2,3% para octubre, que se ubicó en línea con lo esperado por analistas.

El ministro de Economía Luis Caputo dijo en una conferencia en la Unión Industrial Argentina (UIA) que mantendrá el esquema de flotación administrada del peso entre bandas y señaló que "las bandas están bien calibradas, especialmente la banda superior".

"Para este momento creemos que es mejor una flotación entre bandas más que una flotación libre", añadió.

Argentina implementó en abril un sistema de flotación del peso entre bandas divergentes que este jueves se ubicaban entre 931,13 unidades y 1.502,48 pesos por dólar.

El peso en el segmento mayorista se mantuvo estable a 1.412 unidades por dólar y los negocios a futuro se pactaron a 1.457 para la liquidación a fin de año.

La reciente mejora en las condiciones del mercado financiero de Argentina es una oportunidad para que el país austral acelere la acumulación de reservas de divisas, dijo el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El mercado opera en positivo impulsado por la estabilidad cambiaria y la expectativa de una mayor acumulación de reservas para afrontar los próximos compromisos de deuda externa", dijo Capital Markets Argentina (CMA).

Por su parte, el mercado bursátil cayó un importante 3,39% en su índice líder S&P Merval ante previsibles tomas de ganancias luego de fuertes mejoras previas.

"El Merval de Argentina se consolida justo por debajo de los 3.000.000 puntos, mostrando señales de pausa dentro de una tendencia alcista que continúa vigente en el corto y medio plazo", estimó Alexander Londoño de ActivTrades.

El triunfo del oficialismo en recientes elecciones legislativas dio un impulso al mercado ante expectativas de una mejora en las condiciones de la economía y generó un salto del 69,31% en el mercado bursátil durante octubre.

"La suba local sigue apalancada en cuestiones idiosincráticas", dijo Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Argentina acordó con el Tesoro estadounidense un 'swap' de monedas por US$20.000 millones como respaldo financiero y político para Milei y busca conformar otro fondo con bancos por otro monto similar.

"El apoyo de Estados Unidos es consecuencia de hacer las cosas bien. Argentina ha captado la mirada del mundo y hay mucho interés en el mundo de que le vaya bien para que esas ideas tengan más influencia", señaló Caputo.

En la plaza extrabursátil local, los bonos soberanos operaban con una leve mejora promedio del 0,1% y el riesgo país se mantenía en la zona de los 600 puntos básicos, dijeron operadores.

"El mercado parece mantenerse a la espera de mayores definiciones sobre (los rumores sobre una posible recompra de bonos hard dollar cortos y un eventual proceso de acumulación de reservas ...) antes de convalidar un avance más contundente", señaló PPI.

Esta semana Caputo dijo a inversores en Nueva York que el país planea recomprar bonos soberanos y que comenzará a acumular reservas en el BCRA, sin dar más detalles.

(Reporte de Walter Bianchi; Con la colaboración de Hernán Nessi; Editado por Eliana Raszewski)