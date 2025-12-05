ACTUALIZA 2- México abrirá Mundial 2026 frente a Sudáfrica; Argentina debutará con Argelia

(Actualiza con detalles)

Por Mitch Phillips

WASHINGTON, 5 dic (Reuters) - El Mundial de 2026 arrancará el 11 de junio con el partido entre la coanfitriona México y Sudáfrica por el Grupo A en el Estadio Azteca, de acuerdo al sorteo realizado el viernes, mientras que la campeona defensora Argentina debutará ante Argelia.

Sudáfrica se presenta por primera vez desde 2010, cuando empató con México en el partido inaugural del torneo en el que jugó como local pero no alcanzó la fase eliminatoria.

"Me quedo con dos cosas: primero que repetiremos la inauguración del 2010, qué casualidad, y la segunda es la incertidumbre del rival europeo, son rivales muy diversos y no sabemos qué puede pasar", dijo Javier Aguirre, que también fue el DT del "Tri" en 2010.

Argentina, defensora del título, quedó encuadrada con Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J, mientras que la pentacampeona Brasil jugará frente a Marruecos -semifinalista en 2022-, Haití y Escocia por el Grupo C.

"Argelia es una buena selección, con grandes jugadores (...) Austria hizo una gran eliminatoria y es difícil también, y el más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado, si llegó por algo será", dijo el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni.

Los anfitriones Estados Unidos y Canadá se unirán a la fiesta al día siguiente de la inauguración, frente Paraguay y un ganador de la repesca -que podría ser Italia-, respectivamente, en Los Ángeles y Toronto, por el Grupo D y el B.

"Tenemos que prepararnos como si el partido del 12 de junio fuera el último, la última oportunidad, como si fuera la final del Mundial. Esa debe ser nuestra mentalidad", dijo Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos.

La debutante Curazao, con una población de 150.000 habitantes -lo que la convierte con diferencia en el país más pequeño que ha alcanzado la fase final-, se enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil por el Grupo E.

"Es un sorteo fantástico para Curazao. Jugar el partido inaugural contra una gran potencia futbolística como Alemania es, por supuesto, maravilloso", dijo Dick Advocaat, DT de Curazao.

SORTEO INTRINCADO

El sorteo del torneo ampliado a 48 equipos, con seis plazas aún por cubrir mediante una serie de repechajes continentales, fue enormemente complicado debido a varias subcláusulas geográficas.

El primer partido de Francia por el Grupo I será frente a Senegal, en una repetición de una de las mayores sorpresas del torneo, cuando los africanos sorprendieron a los entonces defensores del título en su debut en 2002.

España, número uno del mundo del ránking de la FIFA, jugará en el Grupo H junto al debutante Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Países Bajos se enfrentará a Japón, Túnez y el ganador de una repesca en el F; mientras que Bélgica chocará con Egipto, Irán y Nueva Zelanda en el Grupo G.

Colombia, en tanto, se medirá con Portugal, la debutante Uzbekistán y otro ganador de una repesca por el Grupo K.

Inglaterra debutará en el Grupo L ante Croacia, que la derrotó en las semifinales de 2018, y también se enfrentará a Panamá, a la que goleó por 6-1 en la fase de grupos del mismo torneo.

Los equipos que quedaron fuera de los grupos de los anfitriones tendrán que esperar hasta el sábado para conocer las sedes y los horarios de inicio de sus partidos, ya que la FIFA intentará optimizar las sedes y los horarios de inicio relacionados con los distintos mercados televisivos mundiales.

Las 48 selecciones -incluidos los seis ganadores de la repesca aún por decidir- se dividieron en 12 grupos de cuatro para dar lugar a un gigantesco calendario de 104 partidos en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, que culminará con la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

FRANCIA PODRÍA TENER UN CAMINO DIFÍCIL

Francia, subcampeona en 2022, podría estar conforme con su grupo, pero si los resultados se ajustan a lo previsto, una vez que llegue a octavos de final, puede esperar enfrentarse a Alemania, Países Bajos y España para llegar a la final.

El camino de Inglaterra hacia la final tiene un aspecto muy latino —y difícil— con México, Brasil, al que nunca ha vencido en un Mundial, y Argentina en el rumbo hacia su primera final desde su único triunfo en 1966.

México tiene un grupo favorable, pero mirará más allá con la esperanza de igualar al menos su actuación como anfitrión en 1986, cuando alcanzó los cuartos de final. Desde entonces, ha sufrido siete eliminaciones consecutivas en octavos de final y no ha conseguido salir de su grupo en 2022.

A pesar de haberse enfrentado 106 veces, Brasil y Argentina solo se han visto las caras una vez la Copa del Mundo, cuando los argentinos ganaron 1-0 en los octavos de final de 1990. Esta vez podrían estar camino a disputar una semifinal trascendental. (Reporte de Mitch Phillips, reporte adicional de Carlos Calvo en Ciudad de México y Ramiro Scandolo en Buenos Aires. Editado en español por Javier Leira y Daniela Desantis)