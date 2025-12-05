ACTUALIZA 2-Netflix comprará los estudios y la división de streaming de Warner Bros Discovery

(Actualiza con detalles y citas. Agrega firma de autoras)

5 dic (Reuters) - Netflix llegó a un acuerdo el viernes para comprar los estudios de cine y televisión y la división de streaming de Warner Bros Discovery por US$72.000 millones, una operación que le entregaría el control de uno de los activos más preciados y antiguos de Hollywood al pionero del streaming, que ha puesto de cabeza el sector de los medios de comunicación.

El acuerdo se conoce tras una guerra de ofertas de semanas en la que Netflix tomó la delantera con una de casi US$28 por acción que eclipsó los casi US$24 de Paramount Skydance por la totalidad de Warner Bros Discovery, incluidos los activos de televisión por cable.

La compra del propietario de franquicias de renombre como "Juego de Tronos", "DC Comics" y "Harry Potter" inclinará aún más la balanza de poder en Hollywood a favor del gigante del streaming, que construyó su dominio sin grandes adquisiciones o una gran biblioteca de contenidos.

Las dos empresas juntas "ayudarán a definir el próximo siglo de la narración de historias", dijo Ted Sarandos, uno de los directores ejecutivos de Netflix, quien alguna vez dijo que "el objetivo es convertirnos en HBO más rápido de lo que HBO puede convertirse en nosotros".

Paramount y Comcast, el tercer pretendiente, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Paramount llegó a ofrecer US$30 por acción por Warner Brothers Discovery, informó CNBC. Reuters no pudo verificar el informe y no quedó claro de inmediato cuándo se hizo la oferta.

ESCRUTINIO ANTIMONOPOLIO

Es probable que el acuerdo se enfrente a un fuerte escrutinio antimonopolio en Europa y Estados Unidos, ya que daría al mayor servicio de streaming del mundo la propiedad de un rival que es dueño de HBO Max y cuenta con casi 130 millones de suscriptores de streaming.

Paramount, dirigida por David Ellison, que inició la guerra de ofertas con una serie de ofertas no solicitadas y mantiene estrechos vínculos con el Gobierno Trump, cuestionó el proceso de venta a principios de esta semana en una carta en la que alegaba trato de favor a Netflix.

Incluso antes de que se conocieran las ofertas, algunos miembros del Congreso de Estados Unidos dijeron que una unión de Netflix y Warner Bros Discovery podría perjudicar a los consumidores y a Hollywood.

Cinema United, una grupo empresarial de cadenas de salas de cine, ha dicho que el acuerdo supone una "amenaza sin precedentes" para el sector en todo el mundo, mientras que el expresidente ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, dijo que no se le ocurría "una forma más eficaz de reducir la competencia en Hollywood que vender WBD a Netflix".

Para aliviar las preocupaciones, Netflix dijo que el acuerdo ofrecería a los abonados más programas y películas, impulsaría la producción estadounidense y el gasto a largo plazo en contenidos originales y crearía más puestos de trabajo y oportunidades para el talento creativo.

La empresa argumentó en la negociaciones que una unión de su servicio de streaming con HBO Max beneficiaría a los consumidores al reducir el costo de una oferta de ambos, informó Reuters el martes.

La empresa también ha comunicado a Warner Bros Discovery que seguirá estrenando las películas del estudio en los cines, en un intento de disipar los temores de que su acuerdo elimine a otra fuente de películas para salas de cine, según medios de comunicación.

"A la luz del actual entorno normativo, esto suscitará dudas y preocupaciones. La combinación del operador de streaming dominante será objeto de un minucioso escrutinio", dijo Paolo Pescatore, analista de PP Foresight. (Reporte de Harshita Mary Varghese en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)