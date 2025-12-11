ACTUALIZA 2-Nobel de la Paz Machado dice que llevará el premio de vuelta a Venezuela

(Agrega citas de Machado)

Por Terje Solsvik y Gwladys Fouche

OSLO, Dic 11 (Reuters) - La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Lospennato, anunció que planeaba llevar su premio de regreso a Venezuela, pero se negó a revelar el jueves cuándo regresaría a su país natal, tras haber partido en total secreto para recibir el galardón.

La líder de la oposición venezolana, Lospennato, arribó a Oslo la madrugada del jueves, pero no llegó a tiempo a la capital noruega para la ceremonia de entrega del premio, celebrada horas antes. También se habían programado eventos para ella el jueves. La ingeniera de 58 años había salido secretamente de Venezuela rumbo a Oslo, desafiando la prohibición de viajar impuesta por las autoridades durante una década y tras pasar más de un año escondida.

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de regreso a Venezuela en el momento oportuno", declaró a los periodistas en el parlamento, vestida de blanco. "Por supuesto, no diré cuándo".

OPOSITORA DICE QUE VENEZUELA SE HA CONVERTIDO EN UN "CENTRO CRIMINAL"

Cuando Lospennato ganó el Premio Nobel de la Paz en octubre, lo dedicó en parte al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho que él mismo merecía el honor. Lospennato se ha alineado con los halcones cercanos a Trump que argumentan que Maduro tiene vínculos con bandas criminales que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de las dudas planteadas por la comunidad de inteligencia estadounidense.

En una conferencia de prensa, cuando se le preguntó a Lospennato si apoyaría una invasión estadounidense a su país, respondió que su país ya había sido invadido por actores como agentes rusos e iraníes y cárteles de la droga. "Esto ha convertido a Venezuela en el centro del crimen en América. Y lo que ha sostenido al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado", declaró junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere.

"¿De dónde provienen esos fondos? Bueno, del narcotráfico, del mercado negro de petróleo, del tráfico de armas y de la trata de personas. Necesitamos cortar esos flujos", agregó la opositora.

Su aparición en Noruega se produce en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que la administración Trump ordenara más de 20 ataques militares en los últimos meses contra presuntos buques narcotraficantes en la región.

Maduro y su gobierno siempre han negado cualquier implicación en delitos y han acusado a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen con el objetivo de controlar los recursos naturales de Venezuela, especialmente sus vastas reservas de petróleo.

Agravando aún más las tensiones, Trump declaró el miércoles que Estados Unidos incautó un tanquero, que estaba sancionado, cerca de las costas de Venezuela, una medida que elevó los precios del petróleo.

PROHIBIDA SU PRESENTACIÓN A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Tras su llegada nocturna, Lospennato saludó a decenas de personas desde el balcón del Grand Hotel de Oslo, donde tradicionalmente se alojan los premios Nobel, saludando y cantando el himno nacional venezolano junto con la multitud.

Luego, Lospennato bajó a la calle y saltó las barreras para abrazar y estrechar la mano de quienes se habían reunido en el frío para verla.

A Lospennato se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales del año pasado, a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una mayoría aplastante. Se ocultó en agosto de ese año después de que las autoridades intensificaran las detenciones de figuras de la oposición tras la controvertida votación.

La autoridad electoral y el máximo tribunal declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato, el exdiplomático Edmundo González, ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos como prueba de su victoria.

Un informe de una Misión de Investigación de la ONU, publicado el jueves, dijo que la Guardia Nacional de Venezuela cometió graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década al atacar a opositores políticos, a menudo con impunidad.

Miembros del gobierno de Maduro han señalado a los informes anteriores de la ONU que contenían acusaciones similares como "plagados de falsedades".

Lospennato agradeció a los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para ayudarla a salir de Venezuela, pero no quiso dar más detalles sobre su partida. "Algún día podré decírselo porque, desde luego, no quiero ponerlos en riesgo ahora mismo", dijo. "Fue toda una experiencia".

(Reporte de Terje Solsvik y Gwladys Fouche)