ACTUALIZA 2-Oficiales del ejército dicen haber tomado el poder en Guinea-Bissau

BISSAU, 26 nov (Reuters) - Un grupo de oficiales del Ejército dijo el miércoles que tomó el poder en Guinea-Bissau, país que ha sufrido múltiples golpes de Estado en su historia, antes del anuncio de los resultados de unas elecciones presidenciales muy reñidas.

En una declaración leída en la televisión estatal por el portavoz Diniz N'Tchama, los oficiales del Ejército afirmaron que habían depuesto al presidente Umaro Sissoco Embaló, suspendido el proceso electoral, cerrado las fronteras e impuesto un toque de queda.

Afirmaron que habían formado el "Alto Mando Militar para la Restauración del Orden" y que estarán al mando de la nación de África Occidental hasta nuevo aviso.

Poco después, Embaló dijo a France 24 TV: "He sido depuesto".

Los oficiales no especificaron si habían detenido a Embaló, pero dos fuentes de seguridad dijeron a Reuters que estaba retenido en la oficina del jefe del Estado Mayor del Ejército.

Las fuentes dijeron que su principal contrincante en las elecciones, Fernando Dias, y el hombre al que derrotó en las últimas elecciones de 2019, el exprimer ministro Domingos Simoes Pereira, también estaban bajo custodia.

Fue un nuevo brote de disturbios en Guinea-Bissau, una pequeña nación costera situada entre Senegal y Guinea que es un centro notorio de cocaína con destino a Europa. No quedó claro de inmediato si el ejército contaba con el apoyo de todas las díscolas fuerzas armadas de Guinea-Bissau o si controlaban todo el país, de unos 2 millones de habitantes.

El comunicado del ejército afirmaba que la decisión de los oficiales de tomar el poder respondía a un plan de desestabilización urdido por "ciertos políticos nacionales" y "conocidos barones de la droga nacionales y extranjeros", así como a un intento de manipular los resultados de las elecciones.

ESCENAS DE PÁNICO Antes del anuncio se escucharon disparos cerca de la sede de la comisión electoral, el palacio presidencial y el ministerio del Interior, según testigos. Duraron cerca de una hora, pero parecía haber cesado a las 1400 GMT, según un periodista de Reuters.

"La gente corre por todas partes", dijo un conductor que pidió no ser identificado, describiendo escenas de pánico. Aún no se sabía si hubo víctimas.

La toma de poder por parte de los militares se produjo un día antes de que la comisión electoral anuncie los resultados provisionales de unas elecciones presidenciales muy reñidas entre Embaló y Dias. Ambos se atribuyeron la victoria en la primera vuelta del domingo.

Embaló aspiraba a convertirse en el primer presidente en tres décadas que ganaba un segundo mandato consecutivo en Guinea-Bissau.

Un portavoz de Embaló dijo a Reuters que hombres armados no identificados atacaron la comisión electoral para impedir el anuncio de los resultados de la votación. Agregó que estaban relacionados con Dias, sin aportar pruebas.

Un portavoz de Dias no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Pereira, que perdió ante Embaló en una disputada segunda vuelta en 2019 y ha respaldado a Dias en estas elecciones, dijo que el candidato no tenía nada que ver con el incidente.

Dias estaba reunido con observadores electorales cuando "algunas personas irrumpieron en la sala para anunciar que había disparos en el centro de la ciudad", sostuvo Pereira, quien dijo a Reuters que estaba en la misma reunión antes de que fuentes de seguridad dijeran que había sido arrestado.

Guinea-Bissau se ha visto sacudida por al menos nueve golpes de Estado e intentos de golpe entre 1974, cuando se independizó de Portugal, y 2020, cuando Embaló asumió el cargo.

Embaló ha dicho que ha sobrevivido a tres intentos de sacarlo del poder durante su mandato. Sus críticos le han acusado de fabricar crisis como excusa para tomar medidas enérgicas.

Portugal, antigua potencia colonial, pidió que las instituciones gubernamentales reanudaran su funcionamiento normal y que se procediera al recuento de votos y a la proclamación de los resultados. Agregó que todos los implicados en los disturbios debían "abstenerse de cualquier acto de violencia institucional o cívica". (Reporte de Alberto Dabo; reporte adicional y redacción de Robbie Corey-Boulet; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)