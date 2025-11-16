ACTUALIZA 2-Oficialista Jara y derechista Kast lideran primeros conteos en elección presidencial en Chile

(Actualiza con primeros resultados, más informaciones)

Por Fabián Andrés Cambero

SANTIAGO, 16 nov (Reuters) - La candidata oficialista Jeannette Jara y el derechista José Antonio Kast lideraban la tarde del domingo los primeros conteos oficiales en la elección presidencial en Chile.

Con el 1,6% de las mesas escrutadas, la aspirante comunista Jara lograba el 31,3% de los votos seguida por Kast, con un 23,3%, según los resultados entregados por la autoridad electoral. Ambos candidatos pasarían a la segunda vuelta en diciembre.

Muchas mesas cerraron después de la hora prevista de las 18.00 locales debido a largas filas de votantes que aún esperaban emitir su voto, en medio de una elevada participación. Un total de 15,8 millones de electores estaban habilitados para ir a las urnas.

"Éstos son los momentos en que más allá de las legítimas diferencias propias de la democracia, que es bueno que se expresen respetuosamente, también nos unimos en pos de un futuro común", dijo a primera hora del día el presidente Gabriel Boric tras votar con su hija Violeta, de pocos meses, en brazos.

Mientras la centroizquierda gobernante se alineó en torno a la candidata comunista, lo que le facilita pasar al balotaje, la derecha se dividió en tres postulantes, aunque sondeos publicados hasta inicios de mes debido a una veda legal habían puesto a la cabeza al conservador Kast.

Si ningún candidato logra el 50%+1 de los votos, los dos con mayor porcentaje se enfrentarán en una segunda vuelta el 14 de diciembre. En total hay ocho candidatos presidenciales.

Pese al liderazgo de Jara, las encuestas estimaron que perdería en una segunda vuelta frente a cualquier candidato de la derecha.

"Es mi primera votación y espero que gane una persona que sea más centrada, que no ganen los extremos porque nunca son buenos para nadie", dijo a Reuters Samanta Paredes, una publicista de 30 años.

Los votantes también eligen parcialmente al Congreso, lo que podría cambiar el equilibrio de fuerzas para el gobierno entrante. Cualquier reforma constitucional requiere el apoyo de 4/7 de los legisladores, que son 29 senadores y 89 diputados.

VOTO OBLIGATORIO

La jornada del domingo marcó el retorno desde 2012 del voto obligatorio en una elección presidencial y con todos los mayores de edad habilitados para sufragar.

"Esto es un escenario inédito que se da en la elección presidencial. Es, yo diría, particularmente importante", dijo Guillermo Holzmann, analista político de la Universidad de Valparaíso, señalando que es un voto muy difícil de predecir.

Los nuevos votantes "no piensan en términos de izquierda, derecha y centro. Piensan en términos de que los cambios se deben producir y que sean en beneficio de ellos".

La criminalidad y la migración ilegal coparon la atención durante la campaña en medio de un alza de la violencia y el crimen organizado, que algunos candidatos atribuyen a organizaciones delictivas como el Tren de Aragua, de origen venezolano.

"Espero que venga algo mejor para Chile y para nosotros los extranjeros. Que salga de la delincuencia, que economía esté establecida y haya más trabajo", dijo Grecia Torres, una dominicana de 58 años que afirmó votar por la derecha y no estar asustada por el discurso trasmigración de algunos postulantes.

Por ser obligatorio el voto en el país sudamericano, se aplican multas a quienes no acudan a sufragar, una penalización que por ahora excluye a los extranjeros. Sin embargo, el total de extranjeros habilitados sólo alcanza a un 5% del registro electoral.

Chile es el mayor productor mundial de cobre y segundo mayor de litio, sin embargo, durante la campaña no se hicieron propuestas llamativas sobre la industria por parte de los principales candidatos.

(Reporte de Fabián Andrés Cambero, editado por Javier Leira y Natalia Ramos)