ACTUALIZA 2-Putin dice que Rusia tomará más territorio en Ucrania si Europa hunde iniciativas de paz

MOSCÚ, 17 dic (Reuters) - El presidente Vladímir Putin dijo el miércoles que Rusia tomaría por la fuerza más territorio en Ucrania si Kiev y los políticos europeos, a los que tildó de "jóvenes cerdos", no se comprometían con las propuestas estadounidenses para un acuerdo de paz.

Estados Unidos ha tenido conversaciones con Rusia y, por separado, con Kiev y líderes europeos, sobre propuestas para poner fin a la guerra en Ucrania, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo.

A Kiev y sus aliados europeos les preocupan las exigencias de concesiones territoriales ucranianas y Ucrania quiere mayores garantías de seguridad.

En una reunión anual del Ministerio de Defensa, Putin dijo que Rusia, que envió decenas de miles de tropas a Ucrania en 2022, estaba avanzando en todos los frentes y lograría sus objetivos por la fuerza o a través de la diplomacia.

"Si la parte contraria y sus patrocinadores extranjeros se niegan a entablar conversaciones de fondo, Rusia logrará la liberación de sus tierras históricas por medios militares", dijo Putin.

Rusia dice que controla alrededor del 19% de Ucrania, incluida la península de Crimea, que se anexó en 2014, así como la mayor parte de la región oriental de Donbás, gran parte de las regiones de Jersón y Zaporiyia, y porciones de otras cuatro regiones.

Rusia dice que Crimea, Donbás, Jersón y Zaporiyia son ahora parte de Rusia. Ucrania dice que nunca lo aceptará, y casi todos los países consideran que las regiones forman parte de Ucrania.

El ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, dijo que una de las tareas para 2026 es aumentar el ritmo de la ofensiva rusa. Una diapositiva mostrada durante un discurso suyo decía que Rusia estaba gastando el 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en la guerra en 2025.

PUTIN DICE QUE LÍDERES EUROPEOS FOMENTAN LA HISTERIA

Los líderes europeos dicen que están con Kiev y que Rusia no debe ser recompensada por la guerra en Ucrania, que siguió a varios años de enfrentamientos entre los separatistas respaldados por Rusia y las tropas ucranianas en la región de Donbás.

Putin dijo que el Gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden había tratado de destruir a Rusia y que los políticos europeos también habían perseguido el mismo objetivo, una acusación que niegan.

Acusó a los políticos europeos -a los que describió como "jóvenes cerdos"- de fomentar la histeria sobre una posible guerra con Rusia al advertir que Moscú podría atacar algún día a un país de la alianza militar de la OTAN.

"He dicho en repetidas ocasiones: esto es una mentira, una tontería, pura tontería sobre una amenaza rusa imaginaria a los países europeos. Pero esto se está haciendo deliberadamente", afirmó.

Algunos líderes europeos han acusado a Rusia de no tener intención real de entablar conversaciones de paz. Dirigiendo una crítica similar a Europa, Beloúsov dijo que las potencias europeas estaban tratando de frustrar los intentos de poner fin a la guerra y hablando de una guerra entre Rusia y la OTAN dentro de unos años.

"Tal política crea verdaderos requisitos previos para la continuación de las operaciones militares el próximo año, 2026", dijo.

(Información de Dmitry Antonov y Vladimir Soldatkin; escrito por Mark Trevelyan; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Natalia Ramos, Benjamín Mejías Valencia y Ricardo Figueroa)